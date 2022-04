El nuevo single de David Bisbal cada vez está más cerca. A través de sus redes sociales, durante las últimas semanas el artista almeriense ha ido publicando pistas que daban a entender que había nueva música en camino. Y finalmente, ya hay fecha de lanzamiento.

«No queda tanto!!. Pero antes hay muchas cosas que hacer, mucha preparación y dedicación. Abril, mes de nueva canción y nuevos proyectos» escribía el artista hace tan solo unos días en sus redes sociales, anunciando que este mismo mes verá la luz su próximo single.

Por otro lado, los fans de David Bisbal se llevaron una gran sorpresa, debido a que tras este mensaje del artista, en el que revelaba que su nueva canción sería un regalo para su madre: «mi próximo Single será un regalo para mi madre!!!!», pensaban que esta canción vería la luz el Día de la Madre, que en España se celebra el primer domingo de mayo.

No obstante, de momento se desconocen los detalles de esta nueva canción. Ahora, lo que muchos fans se preguntan es sí esta canción se trata del primer single de su nuevo proyecto discográfico. Un disco que cogería el testigo de ‘En tus planes’, publicado en el año 2020.

Hace unos días, el artista realizó una sesión de fotos, que podría pertenecer a las imágenes de su octavo disco de estudio con el que celebrará en verano los 20 años de su debut discográfico. Dos décadas en la música que se celebran este 2022.

No obstante, David Bisbal tiene otros proyectos, como él mismo ha desvelado: «Los proyectos siguen adelante y tengo un montón de ellos en camino y trabajándose. Algunos de ellos que están concluidos y que solo falta presentarlos. De igual manera me ilusionan, me hacen sentirme vivo. Normalmente no estoy mucho en las redes sociales, pero es cierto que cuando estás en tantos proyectos tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y se me olvida compartir ciertas cosas con vosotros», explicaba el artista recientemente justificando su ausencia en las redes sociales.