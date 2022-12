Dani Fernández conquista Madrid con un sold out en su primer concierto en el Wizink

El 29 de diciembre de 2022 quedará para siempre grabado en la memoria de Dani Fernández. El artista actuó este jueves por primera vez en el Wizink Center de Madrid desde que comenzó su carrera en solitario en el mundo de la música, un sueño cumplido para cerrar un año inolvidable.

Con La noche del plan fatal, el artista puso el broche de oro anoche a un año excepcional a nivel profesional, donde se ha posicionado como uno de los grandes referentes del pop-rock de nuestro país. Una noche en la que demostró que ha nacido para estar sobre el escenario, y que su directo podría ser uno de los mejores de nuestro país.

Acompañado de su inseparable banda, Dani Fernández derrochó talento en un Wizink lleno hasta la barrera, donde colgó el cartel de sold out días antes del concierto, un hito más en su imparable carrera en el mundo de la música.

Así se ve el SOLD OUT de @DaniFdez en el #WiZinkCenter 😱 ¡ALUCINANTE! pic.twitter.com/6v0MCGLWMX — WiZink Center (@WiZinkCenter) December 29, 2022

Una noche en la que no faltaron éxitos como Clima Tropical, Si tus piernas o como no podía ser de otra forma, Bailemos, canción con la que puso a todo el Wizink Center en pie. Además, a lo largo de la velada no faltaron las sorpresas, ni la aparición de grandes amigos sobre el escenario.

Durante La Noche Del Plan Fatal, le acompañaron amigos como Nil Moliner en Soldadito de Hierro, Arde Bogotá en Sin Vergüenza, el artista toledano Pole en San Blas, parte de Miss Caffeina en Grace y Juanca, el batería de Supersubmarina, en Supersubmarina. «Todos los artistas tienen referentes, alguien que les provocará empezar a escribir, para mi es Supersubmarina», dijo Dani Fernández.

Después haberse convertido en líder de ventas con su disco Entre las dudas y el azar, agotar todas las fechas de conciertos de su gira y haber sido galardonado con un Premio Ondas, los éxitos profesionales de Dani Fernández no cesan, y todo apunta a que el 2023 será otro gran año para el artista.