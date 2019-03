Crítica de ‘¿No es romántico?’, la comedia de Netflix que rompe con los estereotipos creados por Hollywood

La "anti comedia romántica" de Netflix de la que todo el mundo habla

Natalie, una arquitecta de Nueva York, siente un rechazo general hacia los hombres, no cree en los finales felices y odia las comedias románticas. Por culpa de un golpe en la cabeza durante un atraco en el metro acaba convertida en la protagonista de su peor pesadilla: su propia comedia romántica. Así es la nueva película de la plataforma digital Netflix, con la que desde su estreno el día 28 de febrero las risas están aseguradas. Su título: ‘¿No es romántico?’.

La película comienza a ritmo de la banda sonora de ‘Pretty Woman’ con una dulce Natalie de unos ocho años que sueña con una historia de amor como la de la película. Su madre le corta de raíz cualquier esperanza, con frases como “Olvidate del amor, en la vida real eso no pasa” y “Míranos, esas cosas a nosotras nunca nos pasarán”, haciendo referencia a su físico completamente distinto del de las actrices de este tipo de películas. A partir de ahí, comienza a aborrecer ese tipo de películas y piensa que las niñas no deberían verlas porque se pueden crear historias equivocadas sobre la vida.

Natalie se queja de que todas las películas románticas son iguales, siempre tienen el mismo prototipo de protagonistas perfectos y todas siguen el mismo patrón de la historia con el mismo final. Por lo que podríamos decir que esta es una película diferente a las típicas comedias románticas americanas, rompiendo con los estereotipos creados por la industria y seguidos por la mayoría de las películas de ese género. Tanto por el físico de la protagonista, como por la trama, en la que el típico hombre perfecto no se enamora de la chica perfecta, sino de Natalie, a pesar de su baja autoestima y de haberse encerrado en sí misma negándose a conocer a ningún hombre.

Dirigida por Todd Strauss-Schulson (‘Dos colgaos muy fumaos’) su reparto está formado por grandes estrellas internacionales. En primer lugar cuenta con una genial Rebel Wilson como protagonista, la actriz conocida en gran parte por su papel en ‘Dando la nota’ es una experta en papeles cómicos, pero en esta película tiene un papel más serio del que nos tiene acostumbrados, aun siendo una comedia. El papel de Natalie le viene como anillo al dedo, podemos verla cómoda interpretando a la arquitecta anti hombres y lo más importante, consigue llevarse al personaje a su terreno para no perder su esencia.

Rebel Wilson se reencuentra en esta película con su antiguo compañero de reparto de ‘Dando la nota’ Adam DeVine, que interpreta al mejor amigo de la protagonista. La modelo y actriz Priyanka Chopra deja a un lado el cine de su país natal La India y da el salto a Hollywood gracias a esta comedia, en un papel secundario interpretando a una modelo. Cabe decir que todos los actores de la película encajan con su personaje o han interpretado papeles parecidos alguna vez, excepto uno.

La sorpresa de la película llega con Liam Hemsworth, el conocido actor australiano no había tenido la oportunidad de trabajar en una comedia en toda su trayectoria. Tras verle en dramas como ‘La última canción’, o en películas de acción como ‘Los juegos del hambre’ o ‘Independence Day’, es curioso verle interpretar un papel cómico, pero para ser su primera vez en ese mundo, lo salva a la perfección. La película ironiza las típicas comedias románticas, y Liam, en su papel de “Hombre perfecto de cualquier película romántica” consigue darle un toque de sobreactuación a su personaje, para ironizar aún más ese género de películas, pero sin pasarse de sobreactuado. También consigue clavar el punto de hombre empalagoso, que hace que sientas hasta un poco de rechazo, pero siendo Liam Hemsworth es imposible sentir rechazo hacía él ni en el peor de los papeles.

Al ironizar las comedias románticas, durante la película podemos ver guiños (y parodias) de algunas de ellas. Cuando su vida se vuelve una comedia romántica, Natalie (Rebel Wilson) aparece en pantalla con un vestido blanco como si fuese la mismísima Julia Roberts en la mítica escena de Rodeo Drive en ‘Pretty Woman’. Otra escena en la que hacen referencia a un clásico de Hollywood es cuando cantan y bailan el tema ‘I wanna dance with somebody’ a lo ‘Dirty Dancing’, la ironía llega al preguntar la protagonista “¿Por qué se sabían todos la coreografia?”. Además, la voz en off que acompaña a la protagonista en gran parte de la película nos recuerda a ‘Sexo en Nueva York’. Y como buena comedía romántica (en el caso de ser también un musical) no podía faltar un numerito musical de todo el reparto al final de la película, en una actuación que podría ser una parodia de ‘Grease’.

Parodias aparte, es la típica película que cualquier persona debería ver en un día de bajón o simplemente un domingo cualquiera. Rompe con estereotipos y los esquemas de las típicas comedias románticas, y no solo por ser mucho más comedia que romántica, sino porque acaba con los “topicazos” de siempre con un mensaje positivo y muy profundo. El final de la película puede resultar predecible, pero si miramos más allá, lanza un mensaje sobre la aceptación de uno mismo/a, que en estos tiempos donde reina la superficialidad, aceptarnos tal y como somos es un mensaje muy necesario que debería estar presente en muchas más películas de las que está.