Christina Aguilera se sincera sobre lo importante que es la autoestima a lo largo de los años

Christina Aguilera ha concedido una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha. La artista estadounidense, en un encuentro con la revista Allure, ha hablado entre otras cosas sobre el peso de las mujeres en la industria de la música, y la crueldad que existe sobre el envejecimiento de las mujeres, frente al de los hombres.

Durante la artista estadounidense ha revelado que se opone a quienes critican a las mujeres por su aspecto cuando envejecen, algo que nunca entenderá y que le parece vergonzoso. «Hay mucho estigma, mucho comportamiento de la vieja escuela», señala.

Y añade: «Los ideales de que las mujeres tienen que verse de cierta manera y que es vergonzoso envejecer. No importa lo que hagas, vas a tener gente que te odie», añade la artista en su entrevista con Allure.

Christina Aguilera también se ha pronunciado sobre los retoques estéticos y ha asegurado que apoya recibir un «poco de ayuda», aunque prefirió no hablar sobre el tipo de tratamientos se ha hecho a lo largo de todos estos años.

«Siempre he sido un libro bastante abierto sobre abrazar mi cuerpo, mi aspecto. Creo que cada uno a lo suyo, y creo que todos deberíamos hacer lo que es correcto para nosotros, así que no creo en absoluto en los juicios en lo que a eso se refiere», señala la artista.

Y añade: «Para mí, se trata de llevar esa realidad al escenario y a mi vida diaria sin dejar de hacer lo que pueda para sentirme y verme lo mejor posible. Es muy importante dar espacio y amor a las dos partes de uno mismo. Quieres sentirte sexy cuando sales a cenar y te arreglas. Es muy divertido jugar con eso».

