Christina Aguilera celebra el 20 aniversario de ‘Beautiful’, con una nueva versión

El pasado 18 de octubre se cumplieron 20 años del lanzamiento de Stripped, el tercer disco de Christina Aguilera. Para conmemorar una fecha tan importante, la artista estadounidense sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una nueva versión de Beautiful, uno de los mayores éxitos musicales de su carrera.

«Stripped me dio la fuerza y ​​la libertad como artista para contar mi historia de la manera que yo quería. Gracias a todos mis luchadores en todo el mundo por amplificar esa fuerza y ​​darme el espacio para continuar compartiendo mis formas más verdaderas», escribió la artista a través de sus redes sociales.

Este álbum lanzó a Christina Aguilera al estrellato mundial, posicionándola como una de las artistas más exitosas de los 2000, tras haberse convertido en una de las artistas revelación de finales del los 90. Beautiful fue el gran hit de este disco, un himno que perdura a día de hoy y que esta semana ha sido relanzado.

The original »Beautiful» video set out to bring awareness and a sense of compassion in the face of criticism. It still carries an important message to remember our core values outside of what’s being fed to us…to find a sense of balance and accepting ourselves for who we are ❤️ pic.twitter.com/an9N8gRbhM

