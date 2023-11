Chris Brown, demandado por supuestamente golpear a un hombre con una botella

Chris Brown ha vuelto a ser demandado. El artista de 34 años cuenta con una carrera musical de éxito que se ha visto empañada en numerosas ocasiones por situaciones que lo han puesto sobre las cuerdas. Una situación que ha deteriorado, poco a poco y con el paso del tiempo, su estatus y popularidad en la industria musical.

Durante los últimos años se ha hecho público que el artista ha sido acusado de violación, agresiones y de maltratar a Rihanna cuando mantenían una relación sentimental. Lejos de acabar ahí, ha vuelto a ser acusado, esta vez por un productor musical, de haberle propinado una paliza en un club nocturno de Londres.

Chris Brown sued for allegedly beating up man with tequila bottle at London nightclub https://t.co/SXIXhNDfuM pic.twitter.com/2t2C4nZRm8

— Page Six (@PageSix) October 28, 2023