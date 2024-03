Los solteros de nuestro país continúan llegando al restaurante del amor. First Dates se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchas personas para probar suerte en el ámbito amoroso. Por ello, Raúl no lo dudó dos veces y acudió al show de citas a ciegas.

El andaluz de 58 años aterrizó en el programa de Cuatro presumiendo de cultura. «Me considero más culto que la media», señaló. Le apasiona la música, tanto que tiene una guitarra eléctrica en casa. Por otro lado, en el amor, no ha tenido suerte. «Me considero un perdedor en el amor», aseguraba.

Tras ello, el participante pasó a la mesa del local mientras esperaba a la mujer que sería su cita. De esta manera, Arantxa, una mexicana de 54 años, llegaba muy decidida al restaurante del amor. «Me gustan los hombres salvajes, que tengan dos partes como yo. Que sea un Tarzán, pero que se haya podido civilizar», explicó.

Carlos Sobera le mostró un video del hombre que sería su cita tocando la guitarra, algo que dejó encantada la soltera. Pero, no tardaría demasiado en cambiar de opinión. «Casi me doy la media vuelta y digo ‘Sobera, invítame a una copa, cuéntame un poquito de Bilbao’», comentó la mujer.

Eso sí, a pesar de sentenciar a su cita desde la primera impresión, Arantxa aceptó conocerlo. Durante la velada, la pareja de solteros habló de diversos temas para descubrir si compartían algún punto en común o no. Pero, la comensal solo podía pensar en la vestimenta de su acompañante. «Si fuera una estilista, iría a comprarle ropa y una buena colonia. Tiene dinero y no una cosa de las que trae», señaló.

Arantxa, a punto de salir corriendo: “Casi me doy media vuelta y me voy” 🏃‍♂️💨 #FirstDates25M https://t.co/2abcOeijTP — First Dates (@firstdates_tv) March 26, 2024

Arantxa sobre Raúl: «Lo veo muy verde en el amor»

Asimismo, la pareja de solteros se puso al día sobre sus signos del zodiaco. «Yo hago un horóscopo indígena, ‘el sincronario maya’», afirmó ella. «Eres medio brujilla tú, eso me gusta», declaraba él. Pero, lo que jamás se imaginó la soltera fue la confesión de Raúl respecto a su pasado amoroso.

El participante le explicó que nunca había pasado por el altar y que tampoco había convivido con ninguna mujer. Unas declaraciones que espantaron a la soltera, aún más si cabe. «Lo veo muy verde en el amor», aseveraba ella. Al concluir la velada, y a pesar de que intentaron intentaron tener un momento íntimo en la pista de baile, la decisión estuvo clara.

Arantxa le explicó a Raúl en la decisión final de First Dates que no estaba dispuesta a darle una segunda cita. Pero, la comensal le hizo saber que el motivo de su pensamiento se debía a que «no había visto pasión». Además, y lejos de dejarlo ahí, le explicó que «no me gustan nada los hombres con barba». Él, por su parte, intentó encontrar una solución. «La barba se puede quitar», replicaba el soltero. Pero, la decisión había sido tomada.