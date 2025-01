Richar Grenell, el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump se ha reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores de Caracas (Venezuela) para trasladar al narcodictador caribeño las exigencias de la Administración Trump. Y de regreso, ha vuelto a EEUU con seis norteamericanos «rehenes» de Maduro en Caracas.

Ha sido el mismo Donald Trump quien ha confirmado la noticia: «Acaban de informarnos de que traemos a casa a seis rehenes desde Venezuela». Y el propio Richar Grenell lo ha publicado en su perfil de redes: «Nos ponemos en marcha y nos dirigimos a casa con estos 6 ciudadanos estadounidenses. Acababan de hablar con Donald Trump y no podían dejar de agradecerle».

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025