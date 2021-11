Carmen Borrego y Kiko Matamoros han protagonizado uno de los momentos más tensos de la tarde en ‘Sálvame’. No es para menos, ya que el colaborador ha llamado entre otras cosas «mala hermana», «mala hija» y «envidiosa» a la menor de Las Campos. Unos calificativos que no han sentado nada bien a Carmen, que no ha dudado en replicar a Matamoros.

El Clan Campos no está pasando por su mejor momento. Con la venta de la mítica mansión de María Teresa Campos y su posterior mudanza, la colaboradora Carmen Borrego se ha visto envuelta en varías críticas por parte de algunos de sus compañeros de trabajo de ‘Sálvame’.

El más duro ha sido Kiko Matamoros, quien ha reprochado a Carmen Borrego los ataques que ha lanzado a su sobrina Alejandra Rubio y a su hermana Terelu Campos durante la mudanza. Unos ataques que Carmen niega haber pronunciado. «Si queremos hacer un conflicto de esto, hagámoslo pero de momento familiarmente no hay ningún conflicto», decía la colaboradora. «Tú has puesto mucho de tu parte para alimentar ese conflicto porque te viene bien», le ha respondido Matamoros.

Carmen Borrego estalla contra Kiko Matamoros: «Eres un impresentable» https://t.co/opr6S3zUsb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 5, 2021

La conversación ha ido subiendo de tono, haciendo que la presentadora Nuria Marín interviniera. «Te pasas el día tirando mierda, eres tú el que está metiendo mierda entre mi familia», ha espetado Borrego. «Tú estás muy cómoda chapoteando en la mierda, te viene muy bien», ha respondido Kiko. Una frase que ha dejado descolocada a la menor de Las Campos, que se ha negado a seguir con el directo.

«Eres un impresentable», ha asegurado Carmen. «Que te defiendan mi hermana y mi sobrina», ha concluido. La tensión entre los colaboradores parecía no acabar, pese a que Carmen Borrego se negaba a seguir interviniendo con Kiko Matamoros.

Por otro lado, la hija de la periodista ha aludido a los constantes ataques que está recibiendo por parte del colaborador para sacarle de quicio he intentar enfrentarle con su familia.