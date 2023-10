Tristemente, este 2023 Europa no contará con la celebración anual de sus MTV EMA (Europe Music Awards). El popular evento musical recoge en cada edición a numerosos artistas del panorama musical para galardonarlos por los diversos hitos conseguidos durante el último año con su música.

En esta ocasión, los premios iban a tener lugar el próximo 5 de noviembre en París (Francia). Sin embargo, y debido a la «volatilidad» de los eventos mundiales que están teniendo lugar, la organización de los premios ha optado por cancelar el evento.

Given the volatility of world events, we have decided not to move forward with the 2023 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life.

