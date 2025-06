Qué significa que tu móvil sea IP68 y por qué no deberías meterlo en la piscina

Pasa más de lo que crees, alguien presume de que su móvil es “resistente al agua”, lo mete en la piscina, y días después empieza a fallar. La pantalla parpadea, el altavoz suena raro o el puerto de carga deja de funcionar. Todo esto con un móvil IP68, que sobre el papel debería soportarlo. ¿Qué está pasando? Muy sencillo: tener un móvil IP68 no significa que sea sumergible sin consecuencias, ni que esté pensado para grabar vídeos bajo el agua sin precaución.

Qué significa exactamente que un móvil sea IP68

La certificación IP68 forma parte de un estándar internacional que mide la resistencia de un dispositivo frente al polvo (primer número) y al agua (segundo número). En este caso, la cifra 6 indica protección total contra el polvo, y la 8 implica resistencia al agua en inmersión. ¿Cuánta inmersión? Según la especificación, puede estar sumergido más de 1 metro de profundidad durante hasta 30 minutos, normalmente en condiciones controladas de laboratorio.

Pero ahí está el truco, “condiciones controladas”. Agua limpia, sin presión añadida, sin movimientos bruscos, y con un dispositivo completamente nuevo, sin desgaste, sin pequeñas grietas y sin restos de jabón, cloro o sal.

La piscina no es un entorno de laboratorio

Cuando alguien mete su móvil IP68 en una piscina está introduciéndolo en un medio con cloro, presión variable y riesgo real de filtraciones por pequeños defectos casi invisibles. Si además se graba vídeo, se pulsa la pantalla o se usan botones físicos bajo el agua, la presión puede aumentar y hacer que el sellado interno falle. Por eso muchos fabricantes aclaran que la resistencia al agua no cubre daños por líquidos en la garantía.

Que tenga IP68 no significa que esté preparado para bucear. Significa que puede resistir accidentes. Una salpicadura, una caída breve al fregadero, o incluso una lluvia fuerte. Pero no está pensado para que lo uses como si fuera una cámara subacuática.

Otras certificaciones no garantizan más seguridad

Hay móviles con resistencia IP67, de menor nivel de inmersión, o incluso con pruebas militares (MIL-STD-810) que aguantan caídas, golpes o temperaturas extremas. Pero incluso en estos casos, la protección frente al agua suele tener los mismos límites. De hecho, muchos fabricantes están empezando a evitar promesas explícitas sobre inmersión prolongada, porque los usuarios tienden a sobreinterpretar lo que puede aguantar su dispositivo.

Además, con el paso del tiempo, cualquier móvil pierde sellado. El uso normal, los cambios de temperatura, los golpes y el desgaste hacen que las juntas de goma ya no estén tan perfectas. Lo que aguantaba el primer año puede no soportarlo después de 24 meses.

Qué hacer si tu móvil se moja de verdad

Si tu móvil IP68 se ha mojado accidentalmente, sécalo lo antes posible, no lo cargues hasta pasadas unas horas y evita usarlo hasta que esté completamente seco. Muchos modelos avisan si detectan humedad en el conector de carga, lo que es una señal de que el sistema de protección ha hecho su trabajo. Pero no hay que confiarse: una sola gota dentro puede generar corrosión con el tiempo.

En caso de mojado con agua salada o clorada, enjuágalo suavemente con agua dulce, apágalo y deja que se seque completamente. Nunca uses un secador o fuente de calor directa.

La resistencia es para emergencias

Un móvil IP68 es una gran ventaja en el día a día. Nos permite estar más tranquilos si llueve, si se derrama un café, o si nos cae el móvil en el lavabo. Pero sigue siendo un dispositivo delicado, con puertos, micrófonos y componentes internos que pueden sufrir si nos pasamos de confianza.

Si quieres grabar bajo el agua o hacer fotos en la piscina, lo ideal es usar una funda estanca certificada, pensada para ese uso concreto. Y dejar que la resistencia IP68 sea un seguro de emergencia, no una excusa para experimentar.