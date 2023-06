Camilo: la aplaudida reflexión con la que cierra el ‘De Adentro pa Afuera Tour’

Queramos o no, todo lo que tiene un comienzo también tiene un final. Una situación que Camilo ha experimentado recientemente de primera mano. Pues, como bien en sabido por todos, el colombiano se ha recorrido el mundo entero, durante el último año, de la mano de su De Adentro Pa Afuera Tour. Una gira con la que ha cantado junto a sus fans los temas que dan forma a su último proyecto discográfico y aquellos que han marcado su carrera.

Numerosos países y ciudades que han culminado como broche de oro en Santo Domingo, en la República Dominicana. Un show final donde las emociones no han faltado y por lo que Camilo ha querido agradecer eternamente a sus seguidores por acompañarlo en esta bonita travesía en la que lo han ayudado a cumplir sus sueños.

«La memoria con el tiempo se encarga de hacer más hermosas las cosas bellas y de limar las esquinas de los momentos rugosos. Y yo tengo mucha curiosidad de saber cómo voy a recordar todo esto. Este tour va a quedar grabado en mí por el resto de mis días», comenzó escribiendo el intérprete de KESI. «La Tribu se encontró a celebrar la diversidad, el amor, los colores, la honestidad, la música y la sonrisa en casi 150 conciertos alrededor del mundo», agregó emocionado.

«Mi esposa y mi hija son las mujeres más fuertes que conozco, y recorrieron este planeta a mi lado descosiéndose a carcajadas», añade. Un agradecimiento donde tampoco se olvidó de todo el equipo que lo ha acompañado desde el primer concierto hasta el último. «Estoy orgulloso del equipo humano que se armó en este tour. Personas maravillosas, profesionales excelentes, con talento a borbotones y corazones abiertos. Eternamente agradecido con todos ellos», declaró.

Unas palabras con las que Camilo ha vuelto ha abrir su corazón y que no concluye sin volver a hacer mención a su querida TRIBU, el cariñoso apodo que le ha adjudicado a sus fans. «A TODA LA TRIBU CON QUE ME ENCONTRÉ EN EL CAMINO, quiero que sepan que me hacen el hombre más realizado y feliz. Gracias DAPA 2023. Los amo», concluyó. Todo ello junto a un carrusel de imágenes con las que el artista ha inmortalizado algunos momentos de la gira.