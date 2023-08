Britney Spears deja sin palabras a sus seguidores de Instagram con su último vídeo

Britney Spears lo ha vuelto a hacer. La artista estadounidense ha compartido un vídeo con sus más de 42 millones de seguidores de Instagram que ha dado mucho que hablar, y que ha vuelto a poner en duda la salud mental de la intérprete de Toxic.

Vestida con un bikini de animal print a juego con unas mangas y unas botas mosqueteras, Britney Spears ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando a ritmo de Closer, de Nine Inch Nails, en una barra de pole dance.

“Tengo esta barra de pole desde hace dos días y anoche fue la primera vez que la usé”, escribía la artista junto al vídeo, en el que muestra sus dotes como bailarina de pole dance, demostrando que las clases que ha dado en los últimos años han dado sus frutos .

Por otro lado, hace tan solo un par de días, Maria River Red, como se hace llamar en Instagram desde hace un mes, compartía otro vídeo en el que aseguraba que nunca más iba a volver a someterse a un tratamiento de botox tras la mala experiencia que acababa de tener.

“Tengo una gran frente y necesito flequillo, aunque a veces me da la impresión de que con flequillo no veo”, escribía junto al vídeo en el que mostraba lo sucedido. Y añadía: “¿Y qué pasa cuando una ceja está hacia arriba y la otra hacia abajo? No puedo dejarme ver en dos semanas”.

Cabe recordar que la cantante está a la espera de la publicación de su biografía, bajo el título de The woman in me, que en cuyas 320 páginas comparte la historia de su vida, y que estará disponible en España a finales de octubre. Un libro que al igual que sus publicaciones en Instagram, promete dar mucho que hablar.