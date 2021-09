Belén Esteban ha vivido, el pasado miércoles, una de las tardes más complicadas en ‘Sálvame’. Kiko Jiménez había sido protagonista de una exclusiva en ‘Lecturas’ donde hablaba no solamente de la colaboradora, sino también del marido de ésta. La de Paracuellos, al escuchar tantas acusaciones, llegó a quejarse a la dirección sobre lo que estaba ocurriendo.

En ese preciso instante, el novio de Sofía Suescun saltó lo siguiente: “Será lo que tú quieras, lo que tu potorro quiera”. En la entrevista exclusiva en cuestión, la pareja atacaba a Belén Esteban asegurando que tenían muchísima información no solamente de ella, sino también de su marido Miguel. Algo que no hizo mucha gracia a la tertuliana, como era de esperar.

Tirando de sarcasmo, la que fuera ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ envió un mensaje a Kiko Jiménez de parte de su marido: “Gracias forever porque gracias a vosotros toda España sabe que mi matrimonio no vale para nada. Gracias Kiko por abrir los ojos a toda España, forever. ¡Viva tu público y viva tú!”.

Tan solo pasaron unos minutos cuando el andaluz estalló contra Belén Esteban y María Patiño por los ataques que estaba recibiendo. No solamente les acusó de ir de “víctimas” sino también de vivir a su costa en ‘Sálvame’. La de Paracuellos, por su parte, dejaba claro que Kiko la utiliza constantemente, criticándola a casa paso que da.

El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 7’ fue contundente: “Si yo hago alusión a ti entiende que no tienes vocabulario y que yo lo critique encájalo con deportividad”. En ese instante, el fuerte enfrentamiento llegó con este reproche del andaluz: “Llevas 30 años hablando de los demás”, a lo que ella respondió: “Llevo 21, tú te lo has llevado con un titular sobre mí”. Él fue más allá: “Si hoy tienes brillo es gracias a mí”.

La colaboradora de ‘Sálvame’ exclamó lo siguiente: “¡Qué pena es no tener trabajo y venir solo un día a la semana!”. Kiko no tardó en responder: “¿Tú qué tenías con 29 años? ¿Ir a las plazas de toros? ¿Te gustaban los toros?”. Después de este ataque, Belén respondió con otra pregunta: “¿Y a ti las cárceles?”. Además, añadió: “Yo lo que no he hecho nunca es dormir en un calabozo. Lo que haya hecho o no es problema mío, pero sí te aseguro que en miv ida he ido de plaza en plaza”. Parece que la guerra entre los colaboradores de ‘Sálvame’ ha comenzado.