El pasado sábado 17 de mayo pudimos disfrutar de Eurovisión 2025, un certamen que se celebraba en Basilea (Suiza) tras la victoria de Nemo con The Code en la edición anterior. A pesar de que Melody y su equipo hicieron un trabajo verdaderamente excepcional, ya que consiguieron brillar con luz propia con Esa Diva, nada salió como esperaban. Tras la votación del jurado y tras haber conseguido 10 puntos del televoto, Melody se tuvo que conformar con un injusto puesto 24. Nadie en España era capaz de entender cómo, después de haber realizado una actuación impecable sobre el escenario del St. Jakobshalle de Basilea, había recibido tan poco apoyo tanto del jurado como del público de Eurovisión 2025. Así pues, este lunes 19 de mayo, durante la emisión de La familia de la tele, Belén Esteban no ha dudado en alzar la voz tras lo ocurrido, días atrás, en el festival.

Nada más comenzar el programa, la de Paracuellos se ha puesto en pie para dejar muy claro a los espectadores que se negaba en rotundo a pasar por alto la actuación de la sevillana. Todo ello mientras hacía saber que, para ella, el antepenúltimo puesto que obtuvo fue una gran injusticia: «Fue, para mí, la actuación de la noche», aseguró la colaboradora de La familia de la tele. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Cantó de maravilla, bailó impresionantemente bien y el público aplaudía durante toda la actuación». Después de su alegato a favor de Melody y de su talento, Belén Esteban no ha querido pasar la oportunidad de hablar de uno de los asuntos que ha sido clave durante esta edición de Eurovisión. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la participación de Israel. Recordemos que, además, fue el país que más votos obtuvo del público en la final.

«Yo solamente quiero pedir que, al igual que se quitó a Rusia por la guerra con Ucrania, también se debería quitar a Israel por la guerra con Gaza, con todos mis respetos», aseguró La Patrona durante su intervención en La familia de la tele. Pero no todo quedó ahí, puesto que, movida por la indignación, lanzó una inesperada y contundente propuesta.

Algo que, de hecho, no ha tardado en hacerse viral en redes sociales: «Hay que dejar la política a un lado. Yo si fuera España no me presentaría más a Eurovisión», espetó. Y añadió: «Belén Esteban ya ha vuelto. Lo digo para que se entere todo el mundo», concluyó, tan solo unos días después de confirmar su intención de abandonar el programa que se emite, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

A pesar de todo, tras el debate que se realizó en el programa, Belén Esteban dio el paso de reconsiderar su postura respecto a la participación de España en el certamen musical: «Eso de irnos, no… Aunque siga pasando, tenemos que presentarnos a Eurovisión y demostrar lo que valemos». Acto seguido, fue más allá: «Así que lo que he dicho lo retiro… Las derrotas para los que pierden».