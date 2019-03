La batalla de Netflix y Steven Spielberg podría tener estas devastadoras consecuencias para el cine

Steven Spielberg quiere a Netflix fuera de los Oscar

Por todos es sabido que son muchos los cineastas que no terminan de comprender la presencia de Netflix en premios como los Oscars. Aunque la plataforma también apoya el cine y distribuye importantes títulos, para algunos éstos no tienen el mismo valor que aquellas producciones que se estrenan en las salas y, por tanto, no deben ser equiparados. Uno de estos directores es Steven Spielberg.

El estadounidense ha dejado clara su postura en numerosas ocasiones, pero parece que su posición se ha endurecido incluso más. Ciertos rumores aseguran que sería él mismo el que se encontraría detrás de la victoria de ‘Green Book’ en la categoría de Mejor Película en los pasados ‘Oscars 2019’. Spielberg habría hecho uso de sus contactos para lograr que los académicos apostasen por la cinta de Peter Farelly.

Ahora, el objetivo del director (y de otros muchos cineastas) es reformar la normativa de estos Premios Oscar de manera que en la próxima edición no se permita la participación de ninguna película distribuida por plataformas del tipo Netflix. Algo que, a simple vista, pueden pasar por alto mucho amantes del cine, pero que en realidad puede tener consecuencias nefastas para el séptimo arte.

Si algo hemos aprendido desde que esta plataforma aterrizó en nuestra vida y, sobre todo, desde que decidió apostar más por el cine, es que en ella tienen espacio películas que de otra manera se quedarían fuera de nuestras vidas y, sobre todo, fuera de la temporada de premios. Películas independientes que sin Netflix probablemente no llegarían al estreno y, de hacerlo, lo harían con publicidad y promoción muy reducidas.

Largometrajes como ‘Mudbound’, que se coló en diferentes categorías en los pasados ‘Oscars 2018’, probablemente no llegarían nunca a estos premios. Es sencillo: Netflix tiene el presupuesto de sobra como para promocionar estas cintas a nivel mundial y de cara a esta temporada de premios de la que hablamos. Si la plataforma se queda fuera, el grueso de estos títulos (sí, la todopoderosa ‘Roma’ también) podrían hacerlo a su vez.

Una realidad que, a fin de cuentas, no hace otra cosa que perjudicar al propio cine, a su evolución y a su crecimiento. Las industrias mutan, se transforman, se adaptan, igual que lo hacemos nosotros, pero parece que alguno grandes nombres de esta se resisten a que ocurra también con el séptimo arte.