Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 19 de abril: Seyran, convencida de que Ferit sigue enamorado de ella
Los dos están a punto de besarse
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 12 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Seyran continúa profundamente enamorada de Ferit. A pesar de todo, no puede evitar sentirse tremendamente culpable, puesto que Diyar ha sido muy buena con ella, por lo que se niega en rotundo a interponerse en su relación.
Lejos de que todo quede ahí, Ferit y Abidin protagonizan un nuevo y tenso enfrentamiento. Y todo porque este último deja muy claro que no va a parar hasta hacer justicia por la muerte de sus padres. Es más, hace saber que va a hacer hasta lo imposible por recibir absolutamente todo lo que merece como un Korhan, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Por si fuera poco, observamos cómo Ifakat opta por ofrecer un cheque de dinero a Abidin, algo que le enfurece aún más. Hasta tal punto que da el paso de visitar a Halis con la firme intención de romper el cheque en su cara. Suna, por su parte, siente que la ira ha comenzado a nublar el juicio de su marido.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 19 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Suna no duda un solo segundo en exigir a su tía que Abidin se convierta, de una vez por todas, en el dueño de la mansión. Ferit y Seyran protagonizan un fuerte acercamiento, hasta tal punto que están a punto de besarse.
A pesar de todo, ambos tienen que frenarse, puesto que Diyar llega a la mansión junto a su familia con la firme intención de cenar junto a los Korhan. En cuanto a Seyran, aprovecha la ocasión que se le presenta para abrirse con Ferit, confesando que sigue profundamente enamorada de él.
Por si fuera poco, la joven está cada vez más convencida de que él siente lo mismo, pero no se siente capaz de reconocerlo y, por ende, poner fin a la relación que tiene con Diyar. Es consciente de las consecuencias, por lo que no puede evitar sentir mucho miedo. ¿Dará el paso, a pesar de todo? No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
