No es ningún secreto que Renacer, con el paso de las semanas y los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado con esta historia que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. El pasado martes 25 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Timur se da cuenta de que necesita un gran cambio en su vida. Así pues, opta por irse de compras y a la peluquería, para tratar de conseguir un aspecto más moderno con el que impresionar a Bahar. Rengin está deseando darse el «sí, quiero» con Timur, hasta tal punto que ya se ha puesto a buscar vestidos de novia para ese día tan señalado.

Lejos de que todo quede ahí, el doctor no ha tardado en descubrir que Süreyya estuvo saliendo con Evren durante un tiempo. Es ahí donde ve la oportunidad más que perfecta para conseguir su objetivo. ¿De qué forma? Aliándose con ella para tratar de evitar que la relación de Bahar y Evren avance. Por si fuera poco, Bahar toma la firme decisión de escapar de Evren, y todo porque siente muchísimo miedo. Entre otras cuestiones, porque no sabe si es el momento perfecto para iniciar una relación sentimental, después de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Süreyya da el paso de organizar un evento en el hospital, mientras que Rengin aprovecha la ocasión para anunciar su boda con Timur. Seren empieza a sangrar en mitad de la reunión, por lo que no puede evitar sentir cierto miedo por su embarazo y por la posibilidad de perder a su bebé.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 31 de marzo?

Los espectadores van a poder ver cómo Aziz, finalmente, descubre que Seren está embarazada, por lo que no puede evitar emocionarse muchísimo. Por si fuera poco, en el hospital acaban descubriendo una gran noticia, y es que vienen dos bebés en camino. Bahar estalla contra Nevra por haberle cortado las alas de joven, cuando se quedó embarazada.

Así pues, deja muy claro que va a apoyar y a defender a su nuera de todo lo que sea necesario. Seren, por su parte, está muy agradecida por la manera en la que Bahar la cuida, ya que tiene claro que su madre jamás la ha tratado como lo está haciendo ella. Rengin está profundamente enfadada por el comportamiento de Timur, hasta tal punto que no puede evitar sentirse utilizada.

Por si fuera poco, la doctora cree que solamente la necesita para pagar la hipoteca de la casa en la que Bahar está viviendo con sus hijos. En cuanto a Nevra, vamos a ver cómo traza un plan para conseguir el dinero que necesita para seguir pagando la hipoteca de la casa, ya que Bahar no puede enterarse de que realmente lo está haciendo Rengin. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.