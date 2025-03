No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 24 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer hemos podido ver cómo Bahar no duda un solo segundo en ir detrás de Evren, y todo para suplicarle que no deje el trabajo. Él, como respuesta, acaba besándola. Timur y Süreyya son testigos de ese momento, y acaban profundamente hundidos. Aziz y Umay no pueden evitar presionar a su madre por el rumbo que ha decidido tomar para seguir con su vida. Son conscientes de que merece ser feliz después de todo, pero no junto a Evren. ¡Es algo que ambos tienen muy claro!

Lejos de que todo quede ahí, tanto Umay como Aziz confirman que necesitan tiempo para poder asimilar, de la mejor manera posible, todo lo vivido en los últimos tiempos. Dadas las circunstancias, y al sentirse profundamente saturada por tener tantos frentes abiertos, Bahar se ve en la obligación de romper su relación sentimental con Evren. Entre los problemas que tiene que hacer frente y la firme oposición a este noviazgo, han hecho que la protagonista de esta historia de un paso adelante. Timur se muestra muy afectado al ser consciente de que ha perdido, para siempre, a Bahar. Así pues, da el paso de emborracharse. Al llegar a casa, sorprende a Rengin pidiéndole matrimonio. Al día siguiente se arrepiente, puesto que tiene cada vez más claro que quiere hacer todo lo que esté en su mano para recuperar a Bahar. Además, tanto él como Evren regresan a su puesto de trabajo en el hospital.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 25 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Timur tiene cada vez más claro que necesita un cambio absolutamente radical en su vida. Así pues, decide irse de compras y a la peluquería, puesto que busca cambiar su estilo a uno más moderno para tratar de impresionar a Bahar.

Por si fuera poco, vemos cómo Rengin está deseando casarse, de una vez por todas, con Timur. Tanto es así que no duda en empezar a buscar su vestido de novia, mientras que el doctor acaba descubriendo el pasado de Süreyya con Evren. Los dos optan por aliarse para evitar que la relación sentimental de Bahar y Evren vaya más allá.

Bahar no deja de tratar de escapar de Evren, puesto que tiene muchísimo miedo. Entre otras cuestiones porque no sabe si es el momento perfecto para comenzar un noviazgo. Süreyya organiza un evento en el hospital, por lo que Rengin aprovecha para anunciar a todos los invitados que se va a casar con Timur. Seren, por su parte, comienza a sangrar y empieza a temer por su embarazo. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.