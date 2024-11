La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, es una serie diaria que ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 18 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 466 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Jana, tras el recibimiento que ha tenido por parte de la familia Luján, se siente abrumada al llegar a la zona noble de palacio. A pesar de todo, la antigua doncella no puede evitar no sentirse del todo preparada para asumir su nueva vida. Tanto es así que la joven, a duras penas, va a querer abandonar su nueva habitación.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo el robo del crucifico no ha tardado en trascender. Tanto es así que todos y cada uno de los empleados hacen todo lo que está en su mano para tratar de encontrarlo. Todo ello mientras María Fernández se niega en rotundo a dar el paso de confesar quién está, realmente, detrás de su desaparición. Pelayo, tras su fogosa reconciliación con Catalina, está más que dispuesto a contraer matrimonio con la hija del Marqués de Luján. ¡Y hacerlo cuanto antes! Martina y Petra han tomado la firme decisión de unir sus fuerzas para destruir, a la mayor brevedad posible, a ese hombre que ha intentado destruir sus vidas. Se trata del Conde de Ayala. Curro no puede evitar sospechar sobre las verdaderas intenciones de Julia. Es por eso que Martina le recomienda que no se case si no quiere.

¿Qué sucede en el capítulo 467 de La Promesa que se emite hoy, martes 19 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo un nuevo desaire por parte de Jana ha provocado la ira de la Marquesa de Luján. Es por eso que Cruz intercede para encargarse del vestuario de la joven, pero sin dar más detalles sobre cuál es su verdadero objetivo.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo la firme intención de Lorenzo no va a ser otra que hacer que Curro acepte la curiosa propuesta de José Juan. Es por eso que acaba llevando a su hijo al límite. La situación de los Marqueses de Luján con los Duques de los Infantes se complica por momentos pero, a pesar de todo, Cruz se niega a dar su brazo a torcer.

La situación entre Marcelo y Petra empeora considerablemente. Y todo porque el ama de llaves no ha dudado un solo segundo en cargar como nunca contra el muchacho, con motivo de la desaparición del crucifijo. Pelayo y Catalina están a punto de descubrir la fecha de su boda. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.