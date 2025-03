La pasada noche del 13 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la segunda gala de Supervivientes 2025. El popular reality de supervivencia se ha convertido en unas de las joyas de la corona del grupo de comunicación, por lo que la audiencia ya estaba más que expectante. Una nueva aventura por Honduras donde nuevas celebridades tendrán que demostrar sus dotes de supervivencia. De hecho, una de ellas ha sido Anita Williams, la ex participante de La isla de las tentaciones 8. Y es que, tras muchos rumores, la catalana ha llegado a la isla con el objetivo de mostrarle a España su verdadero yo.

La joven, de 27 años, se presentó en los Cayos Cochinos como concursante oficial el pasado martes, 11 de marzo, en la gala de Supervivientes: Tierra de nadie. Así pues, y como marca el reglamento, antes de comenzar su andadura tendría que saltar del icónico helicóptero. Pero, desafortunadamente, por problemas con la climatología, no pudo ser. Debido a ello, la organización aplazó su salto para la gala del jueves, la de anoche. Una decisión muy acertada, pues no solo el tiempo en Honduras estaba mucho mejor, sino que la influencer realizó el salto más alto de toda la edición. Un suceso con el que dejó a todos estupefactos.

Jorge Javier Vázquez pudo hablar con Anita Williams antes de que se subiese al helicóptero. De esta manera, la joven le contó cómo se sentía. «Tengo muchísimas ganas de darlo todo y sacar el cien por cien de mí misma», le dijo al comunicador. Tras ello, la participante se subió para dar comienzo a su andadura. Pero, cuando estuvo volando en el cielo, se sinceró. «Siento muchísima paz, el paisaje es precioso, las vistas son estupendas», confesó.

Con todo listo para llevar a cabo su gran salto, Anita Williams quiso dedicarle su aventura a algunas de las personas fundamentales de su vida. «Se lo quiero dedicar al pilar más importante de mi vida que es mi familia, a todos mis amigos, a mis compañeras de Villa Playa, a toda la gente que me apoya y sobre todo a mi hijo, Thiago. Tanto el salto como toda la experiencia se la voy a dedicar a él. Te amo», exclamó emocionada.

Jorge Javier Vázquez, ante el salto de Anita Williams: «¡Menuda salvajada!»

Una vez preparada, la catalana se aseguró el chaleco de seguridad y contó mirando a cámara que le había pedido al piloto que subiese el helicóptero todo lo alto que pudiese. «He dicho que venía a dar el cien por cien. La altura, que me suban el helicóptero al máximo», dijo. Unas palabras con las que creó mucha expectación en el plató de Mediaset España. Y lo cumplió.

El helicóptero subió a una altura bastante considerable, pero Anita Williams no se acobardó. De esta manera, y sin pensárselo dos veces, saltó al mar. «¡Menuda salvajada! Nos hemos quedado impactados con la altura del helicóptero. Me están diciendo que es el salto más alto de toda la edición. Impactante. Es una salvajada. No recuerdo una cosa igual en Supervivientes», comentó Jorge Javier Vázquez asombrado. «Ha sido espectacular, estaba altísimo», añadía Laura Madrueño desde Honduras. Sin lugar a duda, un salto de diez con el que Williams demostró que viene pisando fuerte a la isla.