Ariana Grande comienza una nueva etapa con un drástico cambio de look

Este mes de otoño estamos viviendo cambios muy importantes en el cabello de nuestras celebrities más importantes, en particular cambios en el color del pelo. Después de ver el espectacular cambio de look de Cara Delevigne, donde nos sorprendió con un pelirrojo cenizo que le quedaba increíble, Ariana Grande también se ha querido sumar, pero de manera diferente. Casi todas ellas han pasado del rubio al castaño como Margot Robbie o Nicola Peltz, sin embargo, ella lo ha hecho, al contrario.

La cantante ha dejado su moreno por un rubio intenso casi platino, convirtiéndose en una de las transformaciones más impactantes en lo que llevamos de año. A parte de teñirse el pelo también lo ha hecho con sus cejas. Todo ello lo ha publicado a través de su Instagram donde promociona sus pendientes y sus nuevas colonias.

Aunque de los pendientes muy poca gente se ha fijado, pues lo que más llamaba la atención a sus fans era este comentado cambio de look. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Ariana Grande con el pelo rubio, en particular, desde la alfombra roja de los Premios Grammy del año 2020, donde impresionó con un espectacular vestido gris y una coleta rubia alta.

proyecto nuevo, nueva etapa, nuevo look… Ariana Grande Rubia, TE AMOO♡♡♡ pic.twitter.com/iCZT8KPnjw — ᴍɪᴄʜ ᴀʟʙᴀʀʀᴀɴ (@michalbarran_) October 27, 2022

No sabemos si este hecho es debido a que ha querido dar un giro radical a su estilo, a exigencias profesionales, musicales o si se debe al guion cinematográfico de su próxima película titulada Wicked. En ella da vida al personaje de Glinda una bruja buena que siempre se ha caracterizado por llevar el pelo rubio, la producción está inspirada en la historia de El Mago de Oz y se estrenará el 25 de diciembre de 2024.