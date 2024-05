Arantxa del Sol se pronuncia ante los rumores sobre Finito de Córdoba y Ana Herminia: «Me duele»

Arantxa del Sol ya está en España después de ser la última expulsada de Supervivientes 2024 y ha tenido que pasar por el plató de Tierra de nadie para hacer un repaso a su concurso. La presentadora, además de hablar de lo sucedido en Honduras, se ha enfrentado a los rumores que relacionan a Finito de Córdoba, su marido, con Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo Jr.

La concursante ha tenido que empezar por aclarar qué ha pasado para que de la noche a la mañana rompiese su amistad con el hijo de Bárbara Rey. Al comienzo del concurso eran grandes aliados, pero tras su primera expulsión escuchó de Kike Calleja cosas que no le gustaron nada, por lo que decidió ‘hacer la cruz’ al que había sido su mejor apoyo, algo que todos los espectadores pensaban que había sido así.

Una vez en plató, Arantxa del Sol ha dicho que los comentarios que le hicieron separarse de Ángel le llegaron por parte de otros, pero no de Calleja, algo que ha sorprendido a todos los colaboradores y al público en las gradas.

Los espectadores y analistas del concurso siguen sin entender bien de qué se trata, ya que no se han visto esas conversaciones y lo que en ellas se decía, por lo que queda la duda en todo momento. Mientras Arantxa sigue con su enfado, Ángel cree que «ha sido víctima del teléfono escacharrado», es decir, que no le han explicado bien lo que ha pasado.

«Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí», ha dicho la eliminada a Carlos Sobera al ser preguntada por este tema.

Lo que dijo Ana Herminia sobre su relación con el marido de Arantxa del Sol

Contra su voluntad, el programa ha querido que recién aterrizada en España viese las declaraciones que hizo Ana Herminia en De viernes, algo que no le gustó nada. «Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses. Que había incluso recibos de hotel y poniendo a Ángel como el tonto que me había perdonado a mí porque estábamos empezando al relación», dijo la venezolana.

«Yo tengo tres años sin ver a Juan. ¿Qué hablamos por teléfono? No lo puedo negar. ¿Qué le quiero un montón? No puedo decir que hubo una relación. Yo vivía en Venezuela, él en España y éramos amigos», así cerró cualquier rumor.

Esas palabras no gustaron nada a Arantxa, que ha seguido dejando claro que no quiere hablar de su vida privada, pese a que ha ido a un reality de Telecinco. «Estas cosas… estos temas… yo entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de determinadas cosas y ponerlas en otros contextos. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo mi vida personal», ha rogado a la dirección de Supervivientes.

«Me duele que lo utilicen. No quiero seguir hablando de esto. Me incomoda un montón. Va en contra de mi forma de ver esto», ha rematado Arantxa del Sol, que no quería hablar de posibles infidelidades delante de su hija, que estaba en plató.