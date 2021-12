Ana Mena se ha convertido en una de las artistas españolas que más éxito a nivel internacional está cosechando. Uno de los países en los que está arrasando es, sin lugar a dudas, Italia. Tanto es así que, recientemente, se ha confirmado que será participante del prestigioso Festival de Sanremo.

Un concurso que, en el próximo año, celebrará su 72ª edición. Esta decisión hace que, inevitablemente, Ana Mena no pueda convertirse en la representante de España en ‘Eurovisión 2022’. El pasado sábado 4 de diciembre se anunció que la malagueña era una de las artistas elegidas para participar en este festival italiano.

“Nos dieron una de las noticias más emocionantes de la historia y que he querido durante mucho tiempo”, confesó Ana Mena en sus redes sociales. Lo hizo justo después de que Amadeus, presentador del Festival de Sanremo, hiciera pública esta información a través de los diversos canales de la RAI (televisión pública italiana).

ELISA

DARGEN D’AMICO

MORANDI

DITONELLAPIAGA + DONATELLA RETTORE

NOEMI

HIGHSNOB + HU

LE VIBRAZIONI

SANGIOVANNI

MASSIMO RANIERI

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

ANA MENA

“Estoy encantada y honrada de haber sido elegida por Amadeus como participante de la 72ª edición del Festival de Sanremo”, reconoció Ana Mena en esta aplaudida, comentada y emotiva publicación en su perfil de Instagram. “La canción italiana siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. La he admirado desde que era una niña. Gracias a mi padre que me hizo escuchar y descubrir muchas canciones y artistas hermosos de este país”, reconoció.

No es ningún secreto que Ana Mena se siente como en casa en Italia. No solamente lo dejan claro sus palabras y sus gestos, sino también sus canciones. Así lo ha recordado en esta publicación: “Han pasado cuatro años desde que canté en italiano por primera vez y, desde entonces, mi amor por Italia siempre ha crecido”.

Por si fuera poco, la joven quiso ir más allá: “He trabajado muy duro y dedico este hito tan importante a mi familia y a todas las personas que me apoyan en España e Italia, dos países maravillosos unidos por una tradición musical única en el mundo”. Con muchísima emoción, reconocía que “para mí es un sueño hecho realidad estar en Sanremo, el Festival que llevo mucho tiempo viendo en streaming desde casa con mi familia. Espero estar a la altura, ya que esta es también mi manera de agradecer a todas las personas que me apoyan y que me hacen sentir, incluso en Italia, como en casa”.

Lo cierto es que hay que tener en cuenta una cuestión más. Y es que, si la malagueña resulta ganadora del Festival de Sanremo, podría representar a Italia en ‘Eurovisión 2022’. Debemos recordar que este año se celebrará en Turín tras la victoria de Måneskin con ‘Zitti E Buoni’. Bien es cierto que los artistas que resultan ganadores de Sanremo pueden declinar la propuesta de participar en el festival.

Por lo tanto, de manera oficial, Ana Mena no formará parte del Benidorm Fest puesto que las bases de este festival dejan claro que “no podrán participar en el concurso quienes estén participando en otros concursos o convocatorias para representar a otro país en Eurovisión”. Sea como sea, este es un paso muy importante para Ana Mena ¡y no podemos estar más orgullosos de ella! ¡Enhorabuena!