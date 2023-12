Ana María Aldón estalla en ‘Fiesta’ tras haber sido demandada por plagio

Ana María Aldón ha sido protagonista de una tarde muy tensa en Fiesta. La colaboradora televisiva ha sido testigo de las últimas declaraciones de Emilio Salinas, el diseñador que la demando por el vestido que ella llevó en su boda con Ortega Cano.

En 2018, la andaluza le encargó al diseñador su vestido de bodas, pues fue con él con quién había realizado las prácticas de sus estudios de moda. Al parecer, el acuerdo que ambos tuvieron fue la creación del vestido de novia a cambio de que él apareciese también en la foto de la exclusiva.

Debido a que Ana María Aldón se atribuyó la autoría del vestido, el diseñador no dudó en demandarla y llevarla hasta los tribunales. Al final, el juez dio la razón al diseñador, por lo que la colaboradora tuvo que pagar económicamente al afectado.

Ahora, Salinas ha vuelto a hablar y ha dejado claro que no piensa confeccionar el próximo vestido de bodas de la colaboradora. «No tengo opinión sobre ella, me decepcionó mucho como persona», afirmó. Por su parte, Aldón se ha mostrado muy rotunda en su última aparición en Fiesta.

«Señor fantasma del pasado, la que no va a confiar soy yo, porque no he tenido ningún pacto verbal contigo y no lo has podido demostrar», destacó. «Tú querías salir en la portada y en la portada salen los novios. Al diseñador lo mencionamos en las tres exclusivas (..) Tengo un informe de una empresa que tasa lo que valen los minutos publicitarios y me dice que las menciones que te hicimos están valoradas en 200.000 euros», comunicó.

«Yo pagué los tejidos de uno de los trajes y hasta los hilos, porque Salinas estaba en una situación precaria. Lo llevé a mi casa, durmió en mi casa y lo llevé a Costa Ballena», sentenció. Unas declaraciones con las que quiso poner punto final a las críticas del que fue su mentor.