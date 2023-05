Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2710 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Luján han tomado la firme decisión de declararse a Concha.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2711 de Amar es para siempre. Un capítulo en el que se confirma que Maribel se ha ganado el cariño de los Gómez debido a todo lo que está haciendo por ellos. Es Manolita quien agradece a la joven que permanezca al cuidado de la casa y de Ciriaco todos los días.

Cuando se quedan a solas, Maribel pregunta a Ciriaco por su relación con Andrea, debido a que sabe que entre ellos hubo algo. Ciriaco confiesa a Maribel que estuvo muy enamorado de Andrea, sin embargo todo cambió cuando entró en prisión. La sinceridad de Ciriaco conmueve a Maribel y provoca que la relación entre los jóvenes se afiance todavía más.

Por el contrario, en este capítulo de Amar es para siempre también se hará evidente que María está hecha un lío. La detective confirma su embarazo a Rocío y reconoce que Jorge aún no sabe nada de su embarazo. La farmacéutica intenta hacerla entrar en razón pues cree que no debería tardar en hablar con Jorge. Además también le facilita los datos de una ginecóloga que revise su estado y no tarda en pedir cita.

Por otro lado, no hay ninguna duda de que el hecho de recuperar la relación con su padre ha cambiado por completo a Hugo, que ahora goza de buen humor y se muestra muy cariñoso con Rocío. La joven es testigo del gran cambio que ha dado Hugo, sin embargo no quiere despedirse de su padre y se plantea pedir a Sabino que se quede en Madrid y vivir juntos.