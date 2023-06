‘Amar es para siempre’, capítulo 2648: Luján descubre que Sarrías quiere vengarse de Carballo

Amar es para siempre, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito hasta el momento. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2647 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Andrea ha decidido confesar toda la verdad tanto a Manolita como a Marcelino.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 2648 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Rocío no ha dudado un solo segundo en hacer una propuesta a Hugo. ¿En qué consiste, exactamente? En detener su relación para que él se ocupe, al cien por cien, en su hijo.

Por si fuera poco, observamos cómo la carrera de Lorenzo, inevitablemente, va de mal en peor. Por lo tanto, Visi y Benigna no tienen ni la más mínima idea de qué hacer en estos momentos. Además, somos testigos de un momento realmente crucial: Gloria, finalmente, confiesa a Guillermo cuál es su situación personal.

Al no interrumpir el embarazo, Úrsula ha decidido sincerarse con Hugo…👇💥 #AmarEsParaSiempre https://t.co/S6DzQKKhft — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) June 21, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Luján se ha dado cuenta de que Sarrías continúa dispuesto a vengarse de Carballo. Todo ello mientras, sin que nadie sospeche nada, Nieves continúa con vida, por lo que se dispone a huir antes de que sea demasiado tarde. ¡No tiene tiempo que perder!

Andrea no puede evitar sentirse realmente superada por la situación tan dolorosa que está atravesando. Todo ello mientras Manolita y Marcelino hacen saber a Vicente que no quieren que el secreto de la muerte de Ana Mari salga a la luz. ¡Bajo ningún concepto! Además, vemos cómo todos deciden ocultar a Úrsula la relación que existe entre Hugo y Rocío. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.