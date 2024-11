Hace unas cuantas semanas, Isa Pantoja se sentó en el plató de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre otras tantas cuestiones, la hija de la tonadillera dio a conocer varios de los episodios más complejos y duros tanto de su infancia como su adolescencia. Unas declaraciones que, como era de esperar, han traído cola ya que son muchas personas del círculo más cercano de Isabel Pantoja los que se han pronunciado y han sacado la cara por la artista. A pesar de todo, también hay quienes han apoyado el testimonio de la colaboradora de Vamos a ver. El pasado viernes, además de tener a Asraf Beno en el plató de De Viernes para sincerarse sobre su próxima paternidad con Isa Pantoja, también fue entrevistada la madre de Raquel Bollo. Así pues, Alma Bollo entró en directo en el programa presentado por Joaquín Prat para defenderse de muchos de los ataques recibidos.

«Me parece que simplemente por ser Alma Cortés la realidad se anula y me echáis contra los leones. (…) Puedo tener mi opinión porque soy una persona que pienso por mí misma. Que yo sea hija de, que mi madre sea mi madre, que mi hermano sea mi hermano, mi tía, mi prima o mi abuelo… eso no significa que yo tenga que tener el mismo pensamiento, yo tengo el mío», comenzó diciendo la ex concursante de Supervivientes, y aclaró: «Nunca me he sentado a hablar de nadie». Por si fuera poco, la hija de Raquel Bollo ha aprovechado su intervención en directo en Vamos a ver para dirigirse, directamente, a Alexia Rivas: «Cada vez que la escucho, alucino con la propiedad que habla sobre mis vivencias, mis sentimientos o mis relaciones cuando no tiene ni idea. Lo único que te pido es que la inquina que tienes hacia mi persona la dejes a un lado y seas objetiva».

«No puedes decir que nunca he querido a mi prima porque tú no has estado en nuestra vida», afirmó la hermana de Manuel Cortés. Lejos de que todo quede ahí, la joven ha querido sincerarse como nunca respecto a su vínculo con Isa Pantoja: «Mi relación con mi prima se rompe en Supervivientes. No, no digo que la entienda a ella. Yo entiendo que su relación conmigo se rompa porque Asraf era su novio. También hay que entender que mi relación se rompa porque es mi madre y yo la defiendo a ella».

Acto seguido, Alma Bollo añadió algo más: «Yo, en mi casa, le puedo decir a mi madre lo que me parece bien o lo que me parece mal, pero yo lo hago en mi casa y no soy ni mejor ni peor. Ella también me dice lo que le parece bien y lo que le parece mal, pero lo hacemos de forma privada. Por eso, no entiendo esa inquina todo el rato».

Por si fuera poco, y aprovechando la oportunidad de dirigirse a Alexia Rivas una vez más, la prima de Isa Pantoja lanzó varias preguntas a la colaboradora: «¿Por qué soy mala?, ¿por qué me tengo que posicionar?, ¿por qué me estoy defendiendo? Alexia, ¿cómo puedes decir que yo llevo viviendo toda la vida de los Pantoja cuando yo no he hablado en mi vida y yo vivo de mi trabajo? Después se habla mucho de la salud mental y sabéis lo que he pasado yo a raíz de Supervivientes. Yo no sabía lo que era la televisión y no me podía imaginar que todo esto podía pasar».