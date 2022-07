Este domingo, Alexia Rivas estalló contra Anabel Pantoja después de que la concursante de Supervivientes 2022 hablase sobre sus planes de ser madre a corto plazo junto a Yulen Pereira. Un comentario muy desafortunado para la periodista, amiga íntima de Omar Sánchez, que no dudó en salir en defensa de su amigo.

«Yo solo quiero tener un hijo, no estoy para más. No sé qué pensará Yulen. Como mínimo esperaré uno o dos años, o se esmera este o nos quedamos los dos para vestir santos… Yo quiero que mi hijo tenga acento andaluz no de Las Rozas, y solo uno», comenzó diciendo la concursante en una conversación con Ana Luque.

Y añadió: «Mi niño se cría solo, con sus padres y sus primos, que serán los hijos de mis amigas. El día que dé a luz estará entrenando y le llamaré y llegará cuando el niño ya esté bautizado», fueron las palabras de Anabel que hicieron que Alexia Rivas estallase.

Anabel se reencuentra con @yulenpereira después de varios días sin verse 🤩 ¿Os ha gustado el reencuentro? 🏝️ 🌴 #ConexiónHonduras12

A pesar de que tan solo lleva dos meses con Yulen, Anabel Pantoja tiene claro que quiere ser madre con él y pronto, pues está segura de que lo que quiere «es estar con él hasta el final». Unas palabras que Alexia Rivas calificó como «innecesarias».

«Le molesta que Omar se haga fotos conmigo o con Rocío Flores pero ella sí dice esto. No hay necesidad, espérate que falta muy poquito… Cuando salgas se lo dices a la cara porque el chaval lo ha pasado mal por este tema, porque él sí quería tener hijos», señaló Alexia Rivas.

Por otra parte, Kiko Matamoros también fue muy crítico con su compañera: «Nos ha estado diciendo a todos en el concurso que ella no quiere ser madre, que no piensa ser madre y para dar un vídeo se inventa esta bobada. Es acojonante», señaló sobre las palabras de Anabel Pantoja.