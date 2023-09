Alejandra Rubio reapareció este domingo en Fiesta, el programa presentado por Emma García las tardes de los fines de semana en Telecinco, para hablar sobre cómo se encuentran su madre y su tía, tras el fallecimiento de María Teresa Campos hace menos de un mes.

A lo largo de la tarde, Alejandra Rubio también se sinceró y reveló la única petición que ha hecho a su tía y a su madre sobre la herencia de su abuela, María Teresa Campos. Pues lejos de querer algo de valor material, la joven solo ha hecho una petición de un objeto con un gran valor sentimental para ella.

La colaboradora del programa de Telecinco explicó que todo lo que su abuela quería que ella tuviese ya se lo dio en vida, como por ejemplo un bolso y a unos zapatos. De esta forma, reconoció que tan solo le gustaría quedarse una cosa más que perteneció a su abuela.

Se trata de un traje que María Teresa Campos utilizó en su vista a Viva la vida, el programa que precedió a Fiesta, en el año 2021. «Lo único que quiero es un traje que ella se puso para venir aquí. Era amarillo de cuadros. Ese traje no tiene valor, pero sí tiene valor sentimental», explicó la joven.

Por otro lado, hace unos días Alejandra Rubio dejó claro que Gustavo, el chófer de su abuela y actual concursante de GH VIP 8, no había firmado ningún contrato de confidencialidad con ella. «Mi abuela le ha pedido varias veces que firme un contrato de confidencialidad», revelaba la colaboradora.

Y añadía: «Gustavo no se lo toma bien, porque piensa que desconfiábamos de él. Yo puedo entender que piense por qué ahora y no antes, pero si no tienes nada que ocultar…». Unas palabras con las que dejaba claro que no estaba de acuerdo con la actitud del que fuera el chofer de su abuela.