Alba Carrillo, inevitablemente, se ha convertido en protagonista en los últimos días. ¿La razón? Dio a conocer una noticia en ‘Sálvame’ que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Es un hecho que la expulsión de Lucía Pariente en ‘Secret Story’ ha causado sentimientos encontrados en la colaboradora de televisión.

Y es que, entre otras cuestiones, se ha sentido profundamente decepcionada con Isabel Rábago. Para tratar de explicar hasta qué punto llega su enfado con su compañera de ‘Ya es mediodía’, ha querido dar a conocer uno de los grandes motivos por los que Lucía Pariente decidió participar en ‘Secret Story’.

A pesar de no haber llegado a la final, el dinero que ha ido a ganando a lo largo de estas semanas en el reality tiene un objetivo claro: el segundo embarazo de Alba Carrillo. Recientemente en ‘Sálvame’, la modelo no dudó un solo segundo en confirmar que quiere ser madre de nuevo y, en esta ocasión, hacerlo completamente sola.

Alba Carrillo quiere volver a ser madre y, esta vez, soltera: «Mi idea es hacerlo para enero con un donante anónimo» ❤ https://t.co/3K1OMj7Rxz — Telecinco (@telecincoes) October 22, 2021

Isabel Rábago conocía esta noticia, motivo por el cual Alba Carrillo no quiere saber absolutamente nada más de ella. En directo en ‘Sálvame’, la joven quiso sincerarse con sus compañeros respecto a lo dolida que estaba con su compañera: “Va a ser muy difícil que esto se solucione porque ha atacado a dos de mis pilares fundamentales de una manera directa”.

Además, quiso ir más allá: “Mi madre está allí pero tiene un motivo de ser y ella lo sabe, otras personas no porque no son mis amigas. He hablado esta noche con mi madre y ha habido muchas faltas de respeto por lo bajo”. Por si fuera poco, Alba dejó claro que Lucía Pariente “no ha entrado en la casa por una necesidad económica pero estoy pensando volver a ser mamá y probablemente sea sola”.

Esta información, reconoció, la sabían sus compañeros del ‘Fresh de ‘Ya es mediodía’. De esta manera, confirmaba que su familia no está pasando ningún tipo de apuro económico, ¡todo lo contrario! “Como mi intención es hacerlo sola, mis padres van a estar a mi lado. Va a ser a través de un donante. He congelado mis óvulos porque me lo recomendaron, antes de cumplir 35. Hice todo el proceso, que es muy duro”, aseguró. “No necesitamos dinero, vivimos bien. En la normalidad, pero bien. Fue mi madre quien me dijo de hacer algo de hucha”, añadió. Lo cierto es que sus ganas de ser mamá son tan evidentes que, de un momento a otro, podría sorprendernos con una gran noticia.