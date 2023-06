Adele se pronuncia sobre la tragedia del sumergible Titan

La tragedia del Titan, el sumergible que implosionó con cinco personas a bordo mientras descendían para ver el Titanic, ha mantenido al mundo en vilo durante los últimos días. Adele acostumbra a tener estos debates con su público de su residencia de Las Vegas, no ha querido pasar por alto este tema.

La artista británica aseguró que había hablado sobre este tipo de turismo extremo con sus amigos a través de mensajes de WhatsApp, mostrándose muy crítica con todos aquellos que habían tenido cero empatía con las personas que viajaban a bordo de sumergible de Ocean Gate.

«He estado debatiendo con mis amigos en nuestros chats grupales. Todos dicen: ‘Yo nunca haría eso’. Pero eso es mentira, porque mucha gente haría eso», dijo antes de hacer un sondeo entre el público para saber cuántas personas estarían dispuestas a jugarse la vida en viajes espaciales o a las profundidades del océano.

Adele talks to the audience at her concert about the Titan submersible. pic.twitter.com/E5tXPfMkCy

— Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2023