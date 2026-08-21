Adara Molinero anuncia un gran cambio que descoloca a sus fans: «La espera va a merecer la pena»

Adara Molinero está afrontando una etapa diferente en su vida. La madrileña está compartiendo en sus redes sociales cómo está siendo el proceso de volver a quedarse embarazada. A sus 33 años, la influencer ya es madre de un niño, de siete años. Pero, quiere volver a ser madre con su nueva pareja. Ella y Vicente Romero, su novio, llevan un tiempo intentando conseguir un embarazo. Sin embargo, la pareja está teniendo problemas para concebirlo de manera natural. Por ello, han recurrido a la fecundación in vitro.

Un proceso muy delicado, costoso y que tienen que vivir muchas mujeres si quieren cumplir su sueño de ser madre. Adara Molinero, aprovechando su perfil como personalidad pública, ha querido compartir este procedimiento en sus redes sociales. Pero, recientemente, ha sorprendido a sus seguidores al confesar que se alejaba del medio. Sin explicar el motivo, la colaboradora televisiva ha estado ausente durante unos días. Aunque, ha sido durante las últimas horas que ha regresado para sincerarse.

Adara Molinero se sincera: «Llevo meses creando algo que me está llevando muchísimo tiempo…»

Sin dar demasiados detalles, la madrileña ha contado que se encuentra en un proyecto «muy profundo y personal». Unas palabras con las que ha querido dejar claro que el motivo de su ausencia es una fuerza mayor. «Estoy un poco desaparecida porque llevo meses creando algo que me está llevando muchísimo tiempo y, sobre todo, muchísimo de mí», ha comenzado explicando en su cuenta de Instagram.

Le está dedicado todo su tiempo a este proyecto, por lo que no puede abarcar también el mundo de las redes sociales. Pues, además de esto, tiene también que cuidar de su vida personal. Sin embargo, esto no quiere decir que se aleje definitivamente de Instagram. Adara Molinero ha contado que, en su debido momento, contará todo lo que está haciendo. Pero, por ahora, no.

«Todavía no os puedo contar nada, pero os prometo que la espera va a merecer la pena», ha avisado. Y es que, confiesa que tiene muchas ganas de hacerlo oficial y contarlo. Pero, quiere ser cauta. «Va a ser muy fuerte, jamás pensé hacer algo así», ha confesado. Unas palabras con las que Molinero está generando una gran expectación, de eso no cabe duda.

Por otro lado, respecto a su segundo embarazo, ha sido honesta. Y es que, aunque sigue luchando por cumplir su sueño, todavía no hay avances. «No estoy embarazada y todavía no me han puesto el embrión», ha querido aclarar. Eso sí, una cosa está clara: el 2026 está siendo un año de muchos cambios para Adara Molinero.