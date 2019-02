‘La maldición de Hill House’: ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada?

Teorizamos acerca de la segunda temporada de 'La maldición de Hill House'

Sorprendentemente, ‘La maldición de Hill House’ fue una de las mejores series del pasado año. Algo que no sólo afirman los millones de espectadores que han quedado atrapados en la ya mítica casa, sino también la mayoría de los críticos, asombrados por la complejidad de una ficción que va mucho más allá del género de terror clásico al que estamos acostumbrados.

Y, aunque en principio estaba concebida como un producto de una única temporada, nada más comprobar la reacción del público, tuvimos claro que la renovación no tardaría en llegar. Finalmente, se ha hecho algo de rogar, pero Netflix ya ha confirmación que ‘La maldición de Hill House’ tendrá una segunda temporada que llegará en 2020.

Sin embargo, va a ser muy diferente a lo que en un principio, nada más terminar la primera entrega, podíamos esperar. Pese a que el final de la misma fue algo abierto, dejándonos con la duda de si los hermanos habían logrado salir de la casa o si, por el contrario, permanecían atrapados en ella, no volveremos a esta historia.

Esa es la principal novedad que ya ha confirmado la plataforma a través de un primer teaser en el que se revela también un cambio en el título. La segunda temporada no llegará bajo el nombre de ‘La maldición de Hill House’, sino que lo hará como ‘La maldición de…’, y el nombre del lugar encantado en el que se centre la acción.

Mike Flanagan volverá a estar al frente de la serie. Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento. Se desconoce elenco, se desconoce número de capítulos y, sobre todo, se desconoce la trama de la segunda temporada. Todos estos datos irán revelándose en los próximos meses, según vaya comenzando la producción de la misma.

Ahora bien, ¿qué es lo que verdaderamente podemos esperar de esta nueva entrega? Está claro lo que no vamos a tener: no vamos a reencontrarnos con esa familia con la que tanto hemos conectado, no vamos a regresar a Hill House y no vamos a conocer el desenlace de aquella historia. Pero esto también es mágico, puesto que nos otorgan a nosotros el poder de terminarla.

Lo que sí va a volver con la segunda temporada es el terror, ese terror psicológico que va más allá de los sustos. Y el análisis, la psicología y la reflexión. Quien haya visto ‘La maldición de Hill House’ estará de acuerdo con esto: en la serie, el miedo real no viene provocado por lo paranormal. El análisis que se hace de la muerte, el duelo, la soledad y otros muchos aspectos es lo que verdaderamente ha dado riqueza a la ficción.

Y esto, con Mike Flanagan detrás de la segunda temporada, también va a estar presente. Por supuesto, podemos esperar un escenario tan tétrico como el que ya hemos tenido, unos personajes ricos y bien construidos y una trama elaborada, en la que no nos den las respuestas con facilidad, sino que tengamos que ser nosotros los que las busquemos.

Es evidente que el misterio está garantizado, así como algún que otro susto, pero lo que más nos intriga de cara a la nueva temporada de ‘La maldición de Hill House’ es saber en torno a qué tema girará todo. La primera entrega ha estado centrada en la muerte y el duelo, por lo que es de esperar que algo similar ejerza como eje absoluto.

Por último, y quizá esto sea más un deseo que una verdadera teoría, podría existir la posibilidad de que Hill House y la familia Crane tuvieran un pequeño cameo en esta segunda temporada, que apareciera algún tipo de referencia que sirva de conexión para los espectadores y que, además, para qué negarlo, nos emocione.