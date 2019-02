‘Capitana Marvel’ tendrá mucho más que un cameo de Stan Lee

2019 es un importante año para el Universo Cinematográfico de Marvel. Nuevos personajes aterrizan a través de sus propias películas, como es el caso de ‘Capitana Marvel’, y un capítulo se cierra con ‘Avengers: Endgame’. Pero los amantes de esta franquicia echan en falta a uno de sus principales pilares, quizá el principal.

Stan Lee falleció a finales de 2018, a los 95 años de edad, después de habernos regalado a algunos de los superhéroes más míticos de la historia. Recordado por todos por haber sido aquel que nos trajo a Spider-Man, este joven encerrado en el cuerpo de un anciano es uno de los principales responsables de que todas estas historias mágicas que forman parte de nosotros existan.

Una de las grandes tradiciones del UCM es incorporar un cameo del propio Stan Lee en cada una de las películas, y por suerte aún nos quedan algunos por descubrir. Tal y como se reveló pocos días después de su fallecimiento, había dejado grabados unos pocos, entre los que se encuentran el de ‘Capitana Marvel’ y ‘Avengers: Endgame’.

Sin embargo, los primeros ‘screenings’ para prensa de la película protagonizada por Brie Larson nos han dejado una gran noticia: la cinta incluirá algo mucho más especial que un cameo del creador. Al parecer, tal y como ha confirmado la periodista y guionista Anna Klassen, ‘Capitana Marvel’ comienza con un emocionante homenaje a Stan Lee.

#CaptainMarvel opens with a very touching Stan Lee tribute that Marvel fans will love. pic.twitter.com/yXDScRwiwW

— Anna Klassen (@AnnaJKlassen) 20 de febrero de 2019