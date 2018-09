Nadal: “Odio retirarme, pero seguir otro set hubiera sido demasiado para mí”

Rafa Nadal se mostró triste en la rueda de prensa posterior a su retirada en las semifinales del US Open ante Del Potro Su rodilla derecha le hizo rendirse tras el segundo set.

Rafa Nadal tuvo que decir adiós de forma amarga al US Open después de retirarse tras dos sets ante Del Potro por una lesión en su rodilla derecha. En la rueda de prensa posterior al duelo, el número 1 del mundo explicó los motivos de su abandono y dejó claro que no podía seguir aguantando un dolor que le ha ido lastrando desde la segunda ronda.

Dolor en la rodilla

“Es un dolor que me ha hecho sufrir durante todo el torneo, en el segundo tuve un dolor más intenso y después mejoré un poquito”.

Recaída en el primer set

“En el primer set he sentido algo de forma inmediata y lo comenté con mi box. He intentado pensar que iba a mejorar durante el partido pero no ha sido así. He intentado mantenerme en pista lo más que he podido”-

Decisión de retirarse

“Era muy difícil para mí decir adiós aquí pero es el momento en el que tienes que tomar una decisión que era difícil para mí. Sentía mucho dolor. Odio retirarme, pero estar un set más ahí así hubiese sido demasiado para mí”.