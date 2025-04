Tenemos el mejor cachopo de España y es éste: no te lo imaginabas

Un año más, el Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad líder en Europa, acaba de abrir sus puertas en Ifema Madrid, consolidándose como el mayor evento dedicado a los productos delicatessen, la innovación alimentaria y la alta gastronomía. Y entre sus actividades, hay concursos tan destacados como el mejor cachopo de España. Veamos cuál es y qué lleva.

La 38ª edición, que ha contado con Italia como País de Honor y la Comunidad Valenciana como Comunidad Autónoma Invitada, es la más grande celebrada hasta la fecha, con 6 pabellones —3, 4, 5, 6, 7 y 8— repletos de calidad, sabor y talento gastronómico. En ese caso, y como no podía ser de otra manera, el restaurante Casa Repinaldo en Candás (Asturias) sorprendió al jurado con su original receta con queso Tres Oscos en el 8º Concurso Nacional En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana I.G.P. El certamen nace con el fin de dar un valor añadido al ya famoso cachopo y apoyar a los establecimientos hosteleros que lo elaboran con Ternera Asturiana I.G.P., el Consejo Regulador convoca este concurso donde participan diferentes restaurantes de España. Los interesados se inscriben y, durante 8 semanas previamente anunciadas, reciben en algún momento la visita de un representante de la organización que de forma anónima prueba el plato in situ.

Este es el mejor cachopo de España

De entre todos los participantes se escogen los 12 mejores para elaborar sus recetas en el Salón Gourmets ante un jurado compuesto por críticos gastronómicos y cocineros de prestigio. El jurado valorará la presentación, el empanado, la originalidad, el relleno, el punto de la carne y, por supuesto, el sabor. Los premios a los 3 mejores cachopos de España están valorados en 1.200 euros, 500 euros y 300 euros.

Los restaurantes seleccionados recibirán hasta el 20 de marzo la visita anónima de los miembros del jurado. Los 12 mejores restaurantes finalistas presentarán sus cachopos en la final del lunes 7 de abril en el 38º Salón Gourmets.

El restaurante nombrado mejor cachopo de España

Casa Repinaldo, en Candás (Asturias), se ha llevado la primera posición de este tradicional premio. Para elaborarlo y que esté tan rico usan queso de Oscos, jamón de Alta Sierra de Tineo, crema de queso Vidiago, y la ternera de gran calidad.

Casa Repinaldo se encuentra en el centro de Candas, en el corazón de Carreño, para dar un servicio de comidas diferente, con un trato familiar. En la carta del restaurante hay diversos tipos de este manjar. Como el cachopo de Jamón, el de cecina, el de Chosco, el capricho, además de sus carnes de ternera, de vaca, el cuarto de lechazo, costillas de angus, de cerdo, con su carta también de pescados, las tablas de embutidos ibéricos y de quesos, además de las tapas como los fritos, el lacón, el pulpo a la gallega, los calamares, las gambas, entre otros.

Otros premiados y finalistas del concurso al mejor cachopo

El segundo puesto de este concurso es el de Marlo Restaurante, en Albacete; y la tercera posición como mejor cachopo es para Río Astur Sidrería, en Gijón.

Como finalistas tenemos a estos restaurantes, también presentados al concurso y a los que puedes ir para comer este plato:

Continental La Bayuca (Soto de Ribera, Asturias)

El Chigre del Perlito (Avilés, Asturias)

K-Chopo (El Prat-Barcelona)

La Botica de Lastres (Lastres, Asturias)

La Cantina de Villalegre (Avilés, Asturias)

La Puerta de Cimadevilla Sidrería (Oviedo, Asturias)

Restaurante Bar Pileta (Málaga)

Sidrería Fonte Villoria (Lugones, Asturias)

Sidrería La Gradia (Pola de Siero, Asturias)

Sidrería La Manzana (Oviedo, Asturias)

Sidrería Prida (Nava, Asturias)

Otros concursos de Salón Gourmets

Además, este certamen engloba muchos otros concursos, como el del Mejor Montado Ibérico de la Gastronomía Española by Arturo Sánchez y Berkel en el que David Hernández Nieto del Restaurante Los Caños en Haro (La Rioja) ha conquistado el paladar de los miembros del jurado con su montado frío ‘Baguetín Arturo Sánchez’ y Rocío Maya Díaz de La Taberna de Noa en Fuentes de León (Badajoz) con su montado caliente titulado ‘Como Cerdo en la Dehesa.

El 4º Campeonato de España de Pizzas Gourmets by DO Ribera Sacra arrancaba con Jesús Marquina como maestro de ceremonias y la presentación de la Pizza Oficial diseñada por el pentacampeón del mundo con Miel IGP Galicia, aceite Rafael Salgado y que armonice con los vinos DO Ribeira Sacra.

Y tras una reñida y emocionante final, el Mejor Chef de Hamburguesas Gourmet de España es Manuel Andrés Pérez Álvarez, de Bediako Batzoki Berria (Bilbao – Vizcaya).

Josué Falcón Morales de Frimancha Canarias (Arucas, Gran Canaria) ganó el clásico 31º Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extremadura y el Mejor Plato Creativo con su destreza y precisión.

El cóctel Al-Andalus de Victor Manuel Suárez Morán del Hotel Vulcano (Tenerife) ha sido la combinación ganadora del 14º Concurso Nacional de Cócteles Panizo.