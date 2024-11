Sin trampa ni cartón: los clientes dicen que esta es la marisquería con mejor calidad-precio de Madrid

Cuando se trata de probar un buen plato de marisco, Madrid lleva mucha ventaja a casi cualquier otra ciudad del mundo. La capital está repleta de restaurantes especializados, pero para probar el mejor de todos tendrás que rebuscar un poco.

Por norma general, las marisquerías son más caras en comparación con otro tipo de locales. Eso hace que los clientes no sólo miren la calidad de los productos, sino que también echen un vistazo al precio.

Eso ha provocado que, aunque Madrid tenga marisquerías de todo tipo y para todos los gustos, la gran mayoría de clientes coincidan en cuál es la mejor en relación calidad y precio. Seguro que has pasado más de una vez por delante de ella, pero no te has fijado.

La marisquería más sabrosa y barata de todo Madrid

Si quieres probar las mejores gambas blancas de Huelva, deleitarte con unos percebes o disfrutar de una mariscada en Madrid, debes ir obligatoriamente a El Rinconcito. Según los clientes, es el mejor restaurante de marisco en relación calidad y precio de Madrid.

Para visitarlos tendrás que dirigirte al barrio de Chamartín, concretamente a la calle Padre Claret, 12. Como su propio nombre indica, el restaurante hace esquina por lo que puede pasar desapercibido si no te fijas.

Otra ventaja de El Rinconcito es que no vas a tener ningún problema para conseguir mesa. Puedes llamar con antelación y, además, cuenta con unos horarios muy amplios para que puedas acudir.

La marisquería sólo cierra el lunes y martes. Los domingos abre a mediodía y baja la persiana a las cinco de la tarde. El resto de días permanece abierto hasta las once y media de la noche.

Otro factor diferenciador es el espectacular ambiente que se genera dentro del local. Únicamente sirven productos frescos y nada más cruces la puerta vas a empezar a verlos: tienen todo el marisco en un expositor para que la boca se te haga agua.

Las especialidades del mejor restaurante de marisco de Madrid

Como en cualquier restaurante, El Rinconcito tiene una serie de especialidades que no puedes perderte. Entre los platos más aclamados están el pulpo, los percebes, las gambas blancas de Huelva o los camarones.

Si vas acompañado nuestra recomendación es que pidas una mariscada para dos personas. La sirven tanto cocida como a la plancha desde 55 euros. Además, otro de los productos que más piden es la merluza: la preparan a la plancha, a la bilbaína, a la gallega y a la romana.

El ambiente, el servicio, el producto de calidad y los precios espectaculares han provocado que sea uno de los restaurantes más aplaudidos de todo Madrid: «El camarero y el cocinero son excepcionales. Acabamos de conocerlo, pero ya hemos ido tres veces. Está un poco escondido, pero es fácil de ver».