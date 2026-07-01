La mejor fideuá del mundo está en este restaurante de Asturias y es una auténtica delicia, no está en Valencia ni en Castellón. Aunque la fideuá es un plato muy típico de la costa del Mediterráneo, no necesariamente allí podremos degustar las mejores recetas de este plato. Puede que tengamos que movernos por España para descubrir este básico que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta combinación de ingredientes que creará un plato espectacular puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un plato que combinará a la perfección con cierto tipo de detalles que pueden acabar siendo la excusa perfecta para ir al norte de España de vacaciones. Cada vez más nos movemos por el paladar. Por esta gastronomía que nos puede llevar a pensar en unos cambios que acabarán marcando la diferencia y que puede convertirse en la antesala de algo más. Una excursión en busca de sabores, pero también que puede convertirse en una manera de viajar por Asturias.

Ni en Castellón ni en Valencia

En Valencia podremos degustar una buena paella o una fideuá que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera muy distinta. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos hará en estos días en los que realmente cada detalle es esencial.

Nos hemos convertido en los responsables de una cada vez más exigencia a la hora de conseguir determinados cambios que pueden convertirse en estos días en los que realmente cada gesto puede ser esencial. Un viaje por la costa mediterránea en busca de una buena playa y de una fideuà quizás nos llevará a descubrir lo mejor de un plato de lujo.

Los orígenes de la fideuá pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días una opción de lo más especial a la hora de comer bien. Una receta clásica que no siempre debe estar en este lugar que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Tocará empezar a tener en consideración un extra de buenas sensaciones que puede convertirse en un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Ni Valencia, ni Castellón han conseguido llegar hasta lo más alto en estos días.

La mejor fideuà del mundo está en este restaurante de Asturias

La Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia ha organizado un importante concurso para encontrar el local en el que se hacen las mejores fideuás del mundo. Casa Repinaldo, un establecimiento de la localidad asturiana de Candás, se ha llevado el primer premio de este importante concurso que puede descubrirnos un local de Asturias con mucho encanto.

La dificultad de crear una fideuà de este tipo puede llevarnos a descubrir la esencia de este plato de una forma que quizás podremos empezar a ver llegar a nuestra mesa. Te proponemos una buena receta para que pongas en práctica tus dotes culinarias.

Ingredientes

320 g de fideos finos (tipo cabellín)

300 g de calamares

250 g de gambas o langostinos

500 g de mejillones frescos

1 tomate maduro rallado

2 dientes de ajo

750 ml de caldo de pescado

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Azafrán o colorante

Sal, pimienta y limón para servir

Preparación