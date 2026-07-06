Ni salmorejo ni gazpacho: la crema fresquita, ligera y saludable que combate la retención de líquidos y más apetece en verano

La crema fresquita, ligera y saludable que combate la retención de líquidos y apetece en verano, te cambiará la vida. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararse para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Esta gastronomía de que disponemos puede darnos alguna que otra sorpresa, en especial cuando estamos ante una serie de cambios que llegan cuando suben las temperaturas, hasta límites insospechados.

Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Un cambio a la hora de crear una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Es momento de descubrir la esencia de un plus de buenas sensaciones que vamos a descubrir a través de una cocina que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder y de hacerlo de la mejor forma posible. Con un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Esta base de fruta nos aleja de los tradicionales salmorejos ni gazpacho.

Suma sopas frías más allá del gazpacho o el salmorejo

Estamos acostumbrados a vivir unos veranos con un calor que se intensifica por momentos. Lo que tenemos por delante, son una serie de elementos que pueden sumarse a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días.

Será el momento de variar un poco, más allá de las sopas frías de temporada que sorprenden a más de uno. Con los ingredientes típicos de esta época del año, lo que vamos a ir viendo llegar, poco a poco, son unos básicos que, sin duda alguna, tocará tener en mente.

Una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de empezar a pensar en estos cambios que quizás hasta ahora no sabías que podrías implementar en la cocina.

Se puede comer bien, sin estar horas en la cocina, dejar todo listo y llevarte a la playa, piscina o al trabajo, una crema fría de esas que impresionan y que pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días.

La crema fresquita, ligera y saludable que combate la retención de líquidos y más apetece en verano

Esta receta es una de las que más vas a preparar el verano, un buen básico de la cocina que te servirá para crear la mejor de las sopas frescas de esta temporada. Es momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que podemos conseguir con la ayuda de un plato de esos que siempre quedan bien y es ideal para combatir la retención de líquidos.

La base de esta sopa fría no es otra que una de las frutas de temporada que te ayudará a descubrir la esencia de un plato de esos que siempre quedarán bien. Un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Ingredientes:

1 melón

150 gr de jamón

1 yogur natural

Sal

Pimienta

Perejil

Aceite de oliva

Cómo reparar una sopa fría de melón con jamón