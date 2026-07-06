Ni salmorejo ni gazpacho: la crema fresquita, ligera y saludable que combate la retención de líquidos y más apetece en verano
Toma nota de esta receta de lo más refrescante
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La crema fresquita, ligera y saludable que combate la retención de líquidos y apetece en verano, te cambiará la vida. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararse para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Esta gastronomía de que disponemos puede darnos alguna que otra sorpresa, en especial cuando estamos ante una serie de cambios que llegan cuando suben las temperaturas, hasta límites insospechados.
Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Un cambio a la hora de crear una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Es momento de descubrir la esencia de un plus de buenas sensaciones que vamos a descubrir a través de una cocina que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder y de hacerlo de la mejor forma posible. Con un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Esta base de fruta nos aleja de los tradicionales salmorejos ni gazpacho.
Suma sopas frías más allá del gazpacho o el salmorejo
Estamos acostumbrados a vivir unos veranos con un calor que se intensifica por momentos. Lo que tenemos por delante, son una serie de elementos que pueden sumarse a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días.
Será el momento de variar un poco, más allá de las sopas frías de temporada que sorprenden a más de uno. Con los ingredientes típicos de esta época del año, lo que vamos a ir viendo llegar, poco a poco, son unos básicos que, sin duda alguna, tocará tener en mente.
Una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de empezar a pensar en estos cambios que quizás hasta ahora no sabías que podrías implementar en la cocina.
Se puede comer bien, sin estar horas en la cocina, dejar todo listo y llevarte a la playa, piscina o al trabajo, una crema fría de esas que impresionan y que pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días.
La crema fresquita, ligera y saludable que combate la retención de líquidos y más apetece en verano
Esta receta es una de las que más vas a preparar el verano, un buen básico de la cocina que te servirá para crear la mejor de las sopas frescas de esta temporada. Es momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que podemos conseguir con la ayuda de un plato de esos que siempre quedan bien y es ideal para combatir la retención de líquidos.
La base de esta sopa fría no es otra que una de las frutas de temporada que te ayudará a descubrir la esencia de un plato de esos que siempre quedarán bien. Un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Ingredientes:
- 1 melón
- 150 gr de jamón
- 1 yogur natural
- Sal
- Pimienta
- Perejil
- Aceite de oliva
Cómo reparar una sopa fría de melón con jamón
- Esta receta se basa en pocos ingredientes frescos que deben de estar preparados para triunfar. Los usaremos de tal forma que conseguiremos la combinación perfecta de sabores y de texturas.
- Empezaremos con el melón, vamos a usar un melón de un kilo más o menos, por esa cantidad pondremos 150 gramos de jamón. De ser más grande le añadiríamos la parte proporcional de más a la receta.
- Pelamos el melón y lo cortamos en trocitos. Lo ponemos directamente en el vaso de la batidora. Podemos dejar unos trocitos para decorar y de esta manera conseguiremos darle un toque aún más fresco a esta sopa.
- Le añadimos a esta base el yogur natural, le dará un toque cremoso y un poquito más de consistencia a esta sopa. Mezclamos bien y salpimentamos al gusto hasta tener listo el ingrediente principal de esta sopa.
- Nos ponemos manos a la obra con el jamón. Lo cortamos en trocitos del mismo tamaño. En una sartén con un poquito de aceite vamos a sofreírlo, de esta manera conseguiremos una intensidad más elaborada.
- Con este ingrediente cocinado lo ponemos con la sopa de melón y mezclamos. Tendremos esta maravilla casi lista. Dejamos esta mezcla en la nevera para poder servirla muy fresquita.
- Presentamos esta sopa en un plato o bol, encima colocamos unas bolitas de melón y un poco de perejil picado. Podemos añadirle un huevo rallado o un poquito de queso de cabra. La combinación de estos ingredientes se convertirá en algo increíble.
- Tendremos lista una sopa fría digna de un restaurante y solo habremos necesitado unos 15 minutos para traerla a la mesa. Atrévete con este plato rápido saludable, es una maravilla en todos los sentidos.