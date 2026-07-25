Estos son los 5 mejores restaurantes y bares de Orense para celebrar el Día de Galicia 2026

El 25 de julio se celebra el Día Nacional de Galicia, coincidiendo con la festividad religiosa del Apóstol Santiago, patrón de Galicia y de toda España, cuyo origen se remonta al siglo XI. El origen moderno de esta fecha se remonta a 1919, cuando la Asemblea das Irmandades da Fala acordó celebrar el 25 de julio siguiente como una jornada para celebrar su identidad, su cultura y su historia.

Si hay un rincón en la comunidad donde se disfruta la fiesta alrededor de una barra o una buena mesa, esa es Orense. Conocida como la «capital del pincho», alberga desde tabernas con décadas de historia y sabor a tradición hasta restaurantes modernos que reinterpretan el recetario gallego con nuevas propuestas.

Día de Galicia 2026: los mejores bares y restaurante de Orense

La gastronomía de Orense combina recetas tradicionales, productos de proximidad y una fuerte identidad gallega. Entre los imprescindibles destaca el lacón con grelos, elaborado con lacón, grelos, patatas y chorizo, así como el popular caldo gallego. Entre los productos más característicos de la provincia se encuentran los pimientos de Arnoia, además del tradicional pan de Cea y las apreciadas castañas gallegas. Para el final de la comida, nada mejor que los almendrados de Allariz, un dulce elaborado con almendra, azúcar y clara de huevo.

El Buen Tapeo

La carta combina cocina tradicional y creativa con opciones para compartir, carnes maduradas, pescados frescos y recetas elaboradas con ingredientes de calidad. Destacan la cecina de León, gyozas, huevos rotos, chipirones, corvina salvaje, tataki de atún y entrecot de ternera. Además, ofrece una amplia selección de platos y postres aptos para personas celíacas.

Bar Orellas

«En Bar Orellas, apostamos por la calidad y la autenticidad. Todos nuestros ingredientes provienen de proveedores locales, asegurando frescura y sabores genuinos en cada plato que servimos».

Entre las especialidades más destacadas del establecimiento sobresale la oreja de cerdo, uno de los platos más demandados por los clientes gracias a su cuidada elaboración y a su intenso sabor. También merece una mención especial el rabo de cerdo, cocinado lentamente para conseguir una carne tierna y jugosa que conserva toda la esencia de la cocina tradicional. La oferta gastronómica se completa con una selección de quesos gallegos elaborados de forma artesanal, que incluye variedades de diferentes intensidades y texturas.

Tapería O Pote

Ubicado en pleno casco histórico, este bar tapería cuenta con una amplia trayectoria desde 1997 y se ha consolidado como un referente para disfrutar de la gastronomía tradicional en un ambiente acogedor. Su carta ofrece una variada selección de tapas, raciones, pinchos y tostas, además de clásicos como croquetas caseras, calamares, chipirones o pulpo, elaborados con productos de calidad.

A Taberna Restaurante

«Restaurante «A Taberna» está situado a la entrada del centro histórico de Ourense en una antigua casa restaurada cerca del Jardín del Posío. Un trato exquisito y una atención personalizada completan nuestra oferta».

La carta incluye jamón ibérico 5J, cecina de León, quesos con denominación de origen, ensaladas, mariscos frescos de las Rías, vieiras, gambas, navajas y bogavante. Entre los pescados destacan el rape, el bacalao, la lubina a la sal y parrilladas de pescado y marisco. También dispone de carnes selectas como ternera gallega, presa ibérica y magret de pato.

Lagarza Restaurante

«Lagarza Restaurante en Ourense es un Espacio natural en el que disfrutar de una oferta gastronómica variada con platos de aquí y de allá. Nos gusta el producto local y los mejores sabores del mundo. Nuestra carta del gastrobar está compuesta por platos de aquí y de allá, una pequeña fusión de sabores del mundo, en el que cuidamos con mimo cada elaboración».

Entre las raciones destacan opciones frescas como la ensalada de tomate de temporada con burrata italiana artesana y pesto genovés, la ventresca de bonito con pimientos asados o la ensaladilla casera con bonito del Norte. Otras opciones son el jamón ibérico, la cecina de wagyu, las tablas de quesos nacionales, el salmón marinado en casa y el hummus casero acompañado de guacamole y tortitas de trigo para compartir.

Para quienes buscan platos más contundentes, la oferta incluye croquetas caseras de jamón ibérico y bacalao, nuggets de pollo ecológico, salteados al wok con pollo o solomillo de ternera, además de un entrecot de ternera gallega ideal para compartir. Mención especial merecen los huevos rotos, disponibles con diferentes combinaciones como jamón ibérico, secreto de cerdo o entrecot fileteado.

La sección de pintxos reúne algunas de las propuestas más originales del restaurante. Destacan los saam de atún rojo Balfegó o salmón marinado, los baos rellenos de secreto ibérico, langostinos en panko o tinga de pollo, así como quesadillas, tacos, tostas de solomillo y mini hamburguesas elaboradas con carne de vacuno o pollo ecológico.

El broche final lo pone una cuidada selección de postres caseros. Entre ellos se encuentran el cremoso de chocolate negro Guanaja con naranja y jengibre, la cheesecake New York Style de queso de cabra, el hojaldre con espuma de mango, la clásica tarta de queso al horno, el brownie del chef con helado y frutos rojos o una delicada espuma de tiramisú con reducción de Amaretto.