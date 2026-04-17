Diego Tornel, del restaurante Bevir by Lopesan, se consagra como el mejor sumiller de España 2026

El panorama vinícola y gastronómico nacional tiene desde hoy un nuevo referente absoluto. Diego Tornel, el sumiller del restaurante Bevir by Lopesan, ubicado en el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, ha hecho historia al proclamarse Mejor Sumiller de España 2026 durante la clausura del 31º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor. El segundo puesto fue para el sumiller del restaurante Mina, de Bilbao, Davide Dall’amico, mientras que el tercer escalón del podio lo ocupó el director de la Enoteca Divins, de Barcelona, Toni Albiol Lacasta.

El certamen, organizado por la Unión Española de Sumilleres (U.E.S.), en el marco del Salón Gourmets en Madrid, ha servido de escenario para que el profesional de Lopesan Hotel Group demuestre una maestría técnica inigualable, superando el tercer puesto obtenido en la edición anterior y tomando el relevo de la sumiller del Celler de Can Roca, de Girona, Marta Cortizas Fernández, que el año pasado fue la ganadora del premio.

La victoria de Tornel es el resultado de dos jornadas de máxima intensidad en IFEMA, donde compitió frente a otros 46 profesionales de todo el territorio nacional, incluyendo a los mejores clasificados de los campeonatos autonómicos y al selecto grupo de los diez finalistas del año pasado. La competición, obligó a los aspirantes a enfrentarse a un exhaustivo programa de pruebas que incluyó complejas catas ciegas, identificación minuciosa de productos, exámenes teóricos con soporte audiovisual y diversos desafíos sorpresa diseñados por el Comité Técnico de la U.E.S. Tras superar la ronda de semifinales y una serie de clases magistrales de alto nivel, Diego Tornel logró acceder a la Gran Final de este jueves, donde su destreza y elegancia en el servicio de sala le valieron el título nacional.

Bevir by Lopesan, una parada obligatoria en el mapa enológico europeo

Este prestigioso galardón no es un hecho aislado, sino la culminación de una trayectoria marcada por el rigor y la excelencia en el seno de Bevir by Lopesan. Diego Tornel ya había dado muestras de su proyección internacional al convertirse en el único canario en ganar el Ruinart Sommelier Challenge en 2023 y, más recientemente, al ser designado Mejor Sumiller de Canarias en los Culinary Hotel Awards de 2025. Su papel en el restaurante del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, es fundamental para articular el diálogo entre la bodega y una propuesta culinaria basada en la pureza de la huerta y el mar.

En el día a día de Bevir by Lopesan, el nuevo campeón de España trabaja en sintonía con un equipo de alto rendimiento que ha logrado dar forma a una experiencia sensorial donde el vino cobra un protagonismo narrativo, especialmente a través de los menús degustación Fortunata y Jacinta. La capacidad de Tornel para seleccionar armonías que realzan los productos de kilómetro cero, muchos de ellos cultivados en la Finca de Veneguera, refuerza la estrategia de sostenibilidad y calidad que define la filosofía de Lopesan Hotel Group.

El triunfo de Diego Tornel representa un hito para la marca Bevir y para el conjunto de la división de Alimentos y Bebidas (A&B) del Grupo Lopesan. Bajo la dirección de Ignacio Bernaldo de Quirós, la compañía ha apostado firmemente por profesionalizar su oferta de restauración a la carta, integrando talentos capaces de transformar una cena en un espectáculo de conocimiento y técnica.

Con este título nacional, Bevir by Lopesan se posiciona no sólo como un referente de la alta cocina en Canarias, sino como una parada obligatoria en el mapa enológico europeo, atrayendo a un perfil de cliente que valora la sofisticación, el origen del producto y la excelencia en el servicio característica de Lopesan Hotel Group.