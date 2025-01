Le cobran 60 euros por merendar en Budapest y las redes le dan una lección: «Atraco a mano armada»

Budapest siempre ha sido uno de los destinos favoritos de los europeos. Su belleza y el bajo coste de vida en Hungría son dos de los principales alicientes. Sin embargo, dos influencers han tenido que aprender a las malas que esta capital ya no es tan barata como antes.

Hay veces que estamos muy cómodos en un restaurante, pero cuando pedimos la cuenta nos llevamos una sorpresa. Esto es lo que les ha ocurrido a los creadores de contenido Carlos García y Natalia Palacios en Budapest.

La pareja de influencers decidió aprovechar su visita a Budapest para merendar en una de las cafeterías más turísticas de la capital europea. La sorpresa se la llevaron cuando vieron la cuenta.

La cafetería que se ha hecho viral al cobrar 60 euros por merendar

«Familia, atraco a mano armada ahora mismo en Budapest», comenzaba a relatar Carlos García en su perfil de TikTok. En este vídeo relata lo que les ocurrió en una cafetería y ha llamado tanto la atención que acumula más de un millón de reproducciones.

El creador de contenido fue con su pareja, Natalia Palacios, al café New York de Budapest, con el objetivo de disfrutar de una buena comida. «No veas la que me acaban de pegar por una merienda», bromeaba.

Según relata, pidieron para merendar dos vasos de chocolate y un trozo de pastel cada uno. La sorpresa llegó con el recibo: 57, 81 euros. «¿Cómo va a costar esto 60 euros, chiquillo?», insistía con estupefacción el influencer.

El error de una pareja de ‘influencers’ merendando en Hungría

Las redes sociales han empatizado con los creadores de contenido, pero también les han dado varios avisos para futuras ocasiones. «Estás en el café New York, el más caro de Budapest. ¿Qué esperabas?», le echaba en cara una usuaria.

Además, otro error del que se han percatado todos los usuarios es haber pagado en euros. Muchos locales ofrecen esta opción, pero a cambio de un recargo bastante importante.

Según la cuenta que enseñan, el precio en florines húngaros es de 18.500. Es decir, unos 45 euros al cambio. Por tanto, les han cobrado más de 10 euros por no pagar con la moneda local.

Budapest ya no es la ciudad más barata de Europa

Otro aviso que podemos ver en los comentarios de su TikTok es que Budapest ya no es una ciudad tan barata como antes. «Eso era hace años. Yo pensaba lo mismo y volví el año pasado. Los precios habían subido muchísimo desde la pandemia», comentaban.

Personas nacidas en Hungría coincidían con esta apreciación: «Te puedo asegurar que no es tan barato como lo pintan todos. Y más todavía si vas al centro de Budapest. Últimamente han subido mucho los precios».

Si bien es cierto que el coste de vida en Hungría ha aumentado en los últimos años, Budapest continúa siendo una de las capitales de Europa más económicas para vivir. Por ejemplo, el alquiler de una casa en el centro ronda los 450 y 700 euros.