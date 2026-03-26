Antonio González (Stellantis Iberia) en las III Jornadas OKMOTOR: «Quienes trabajemos en Europa, lo tenemos que hacer con las mismas reglas»

OKDIARIO ha organizado en el Karting de Carlos Sainz en Las Rozas sus III Jornadas OKMOTOR, un evento en el que diferentes marcas y profesionales han debatido sobre el presente y el futuro de la electrificación. Una de las mesas redondas en las que se ha abordado este tema ha sido El gran desafío del vehículo eléctrico. Ésta ha sido moderada por Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE y en ella han participado Antonio González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia; Alberto Olivera, CEO de Smart España; David Huete, director de Desarrollo de Negocio de Zunder; y Adrien Palumbo, CEO de Polestar España y Portugal.

Antonio González ha pedido que todos aquellos que trabajen en Europa lo hagan con «las mismas reglas de juego» y ha manifestado que el mercado de Middle East es un mercado «de gran expansión» y que Marruecos reúne las características para ser una plataforma industrial en la zona. Ha añadido que más del 70% del volumen grueso sería para esas zonas en crecimiento frente a un mercado europeo que está «en retroceso».

Asimismo, ha declarado que, ante la apuesta por los coches made in Europe, a Stellantis y Volkswagen les conviene y les interesa y todo lo que sea proteger esta industria les parece «una línea de trabajo adecuada».

Antonio González ha asegurado que, en cuanto a competitividad, lo que «discrimina» es la mano de obra. Ha agregado que sus plantas tienen parques solares y parques eólicos, lo que hace que baje el coste energético y que sean más competitivas en España.

En cuanto a la aparición de la IA, González se lo cree, aunque ha aseverado que el conocimiento y las habilidades humanas no se van a sustituir, sino que se van a reforzar. Ha denunciado que tienen que ser capaces de tener «una cadena de valor», porque si no se creará un problema a futuro.

Finalmente, en cuanto al Plan Auto2030, asegura que las medidas son buenas, ya que todos los implicados (administraciones, ayuntamientos, etc.) están de acuerdo, aunque ve un problema y es la poca ejecución del plan. Al plan Autoplus, lo ha escenificado con una «carita de gruñón».