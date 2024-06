Cucurella: «En Inglaterra le tienen mucho respeto a España»

Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del estadio Nuevo Vivero en Badajoz. El lateral del Chelsea valoró el primer amistoso de España, que se medirá este miércoles a Andorra en este mismo escenario, antes de la Eurocopa 2024.

«España siempre es una de las favoritas. Desde Inglaterra nos tienen mucho respeto. Lo intentaremos hacer lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros», comenzó afirmando el futbolista de la selección española desde la sala de prensa del Nuevo Vivero.

«Es muy importante ser una familia. Vamos a pasar muchos días juntos. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Muy agradecido de estar aquí. Los que ganan los torneos son los que se comportan como una familia», valoró el lateral del Chelsea.

«Creo que hemos trabajado mucho juntos. Es un gran entrenador y persona. Darle las gracias por la oportunidad. Es una labor muy complicada. Los que estamos aquí es por méritos propios», señaló Marc Cucurella.

Nivel y experiencia de sus compañeros

Marc Cucurella también valoró lo que pueden aportar los tres campeones de Europa del Real Madrid a la selección: «Son muy importantes para nosotros. Algunos de ellos han ganado hasta seis Champions. Son jugadores de nivel mundial y tienen una veterenía y un saber estar que nos va a dar mucho, y que se complementa con los jóvenes que tenemos en este equipo».

«Creo que el nivel es muy alto en esta Eurocopa. Todas han hecho grandes clasificaciones. Francia e Inglaterra son grandes selecciones, pero nuestro grupo también es complicado con Croacia, Italia y Albania. No le tenemos miedo a nadie, pero sí respeto. Si jugamos a nuestro mejor nivel podemos hacerle frente a todos», señaló el lateral de la selección española.

«Estoy contento de estar aquí. He trabajado muchos años con Luis de la Fuente y tenemos las ideas claras. Tenemos que atacar lo antes posible y aprovechar las ocasiones. Me adapto bien a este estilo. Quiero sumar al grupo que es lo más importante», valoró Cucurella sobre el estilo del seleccionador.

Cucurella ya está al 100%

«Siempre es un placer estar aquí. Hemos acabado el año de buena forma, aunque el inicio no fue bueno. Hemos entrado en puestos europeos. En el Chelsea estamos en proceso de construcción. Estar aquí es una gran oportunidad», dijo Cucurella sobre su temporada en la Premier League.

Sobre la lesión que ha padecido esta temporada, Cucurella señaló que «ha sido complicada. No ha sido fácil. El tobillo está perfecto, no he tenido pasos para atrás. Me siento mejor que nunca».

«Creo que sí. Cuantas más posiciones puedas jugar es importante. Es un torneo corto y también está el tema de las sanciones. Es importante para el mister porque tiene donde elegir», culminó Cucurella sobre la polivalencia que puede aportar al grupo si termina estando entre los 26 que viajarán a Alemania a disputar la Eurocopa 2024.