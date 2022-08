Zasca del PP a Mónica García por el pago con tarjeta en las casas de apuestas: «Eso se lo dice al comunista Garzón»

Mónica García, portavoz de Más Madrid, no deja de atacar a la líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, a través de sus redes sociales. Ahora bien, de vez en cuando, la médica y madre sale escaldada a zascas después de una de sus acometidas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este ha sido el caso de hoy.

García ha denunciado que «mientras Ayuso habla de inseguridad por apagar escaparates, quiere permitir el pago con tarjeta en las casas de apuestas que destrozan nuestros barrios y nuestra juventud» y ha añadido que Ayuso «les tendrá enfrente» para combatir este problema que achacan a la presidenta madrileña.

Mientras Ayuso habla de inseguridad por apagar escaparates, quiere permitir el pago con tarjeta en las casas de apuestas que destrozan nuestros barrios y nuestra juventud. Nos tendrá enfrente. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 24, 2022

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid no ha tardado en responder a Mónica García a través de sus redes sociales argumentando que, efectivamente, apagar las luces crea inseguridad y que la autorización para los pagos con tarjeta en las casas de apuesta corresponde al ministro de Consumo, Alberto Garzón. «Dos cosas: 1.-Apagar las luces crea inseguridad sobre todo si se apagan hasta las farolas de la calle. 2.-Lo de pagar con tarjeta se lo pregunta usted al ministro comunista que es quien lo autoriza. No, no estáis enfrente, estáis en las nubes».

Dos cosas: 1.-Apagar las luces crea inseguridad sobre todo si se apagan hasta las farolas de la calle.

2.-Lo de pagar con tarjeta se lo pregunta usted al ministro comunista que es quien lo autoriza. No, no estáis enfrente, estáis en las nubes. https://t.co/B4kb18se2P pic.twitter.com/f5biq1Wq4R — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) August 24, 2022

Este ataque de la diputada de extrema izquierda ha tenido múltiples reacciones en redes sociales por parte de políticos como el viceconsejero de interior Carlos Novillo Piris que ha defendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid alegando que lo que está haciendo Ayuso es regular los medios de pago para un mayor control. Además, Novillo añade que quien autoriza expresamente el uso de tarjetas de crédito es «su colega Garzón» del ministerio de Consumo.