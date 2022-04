El partido de Yolanda Díaz no llega a las elecciones andaluzas. Su naciente formación da por hecho que no tiene fortaleza para llegar a tiempo a la primera gran cita que podría afrontar y prefiere no fraccionar el voto del PSOE. Juan Espadas, candidato del PSOE contará, por lo tanto, con la ayuda de una menor dispersión del voto.

El buen entendimiento, pese a todo, parece ser la tónica dominante entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. El siguiente gran reto electoral, previsiblemente el de las elecciones andaluzas, no contará con la presencia del nuevo partido de la vicepresidenta tercera del Gobierno Yolanda Díaz.

Su aparición en esos comicios, esperados para el mes de diciembre, hubiese supuesto, de hecho, una muy mala noticia para el PSOE. Y es que la comunidad andaluza muestra de unas de las mayores dispersiones de voto entre la izquierda a causa de las peleas habituales entre la formación de Teresa Rodríguez y Podemos. El PSOE, de ese modo, debería haber tenido que pelear contra toda una multitud de marcas en su propio campo ideológico en caso de haberse presentado el partido de Yolanda Díaz.

Y todo ello ha pesado en el pensamiento de la vicepresidenta del Gobierno, que, por el momento, y el tiempo corre a toda velocidad, considera que sería una precipitación acudir a estos comicios. Una temeridad que sólo serviría para diluir las posibilidades de la izquierda de competir con el PP de Juanma Moreno y con un Vox que podría llegar a presentar a uno de sus mayores alfiles, Macarena Olona. Por todo ello, la postura de Yolanda Díaz pasa por no acelerar y no intentar acudir a los comicios andaluces.

Juanma Moreno llevaba tiempo preparado para un adelanto electoral. No era su mejor opción, pero los malos tiempos vividos entre Cs y el PP a escala nacional y la falta de apoyos vivida por el PP para sacar adelante normas como los Presupuestos regionales pusieron en el panorama ese adelanto de los comicios autonómicos. La fecha prevista que se había llegado a barajar era antes del verano. El resultado electoral de Castilla y León, sin embargo, alejó ya en parte esa idea de adelantar elecciones. Y el posterior cisma producido con Vox en los últimos días de Pablo Casado como presidente de los ‘populares’ alejó definitivamente esa posibilidad de adelanto electoral.

Ahora la fecha más probable es diciembre.

Distancia abismal entre PP y Vox

Pablo Casado marcó una distancia abismal entre las exigencias de programa del PP y Vox. Génova exigió una entrega total del programa de los de Santiago Abascal para poder pactar y, ni siquiera así aceptaba un Gobierno de coalición en Castilla y León. Todo ello ha caído ya. Ahora el Gobierno es de concentración en Castilla y León y las aguas han vuelto a su cauce. Pero esa pelea retrasó todo.

Fuentes del PP andaluz confirman que Juanma Moreno ha reforzado su idea de agotar la legislatura si no existe «un bloqueo» en el Parlamento que impida realmente el desarrollo de las reformas emprendidas. Y apuntan que, hoy por hoy, pese a las mayores dificultades negociadoras, no se ha dado un bloqueo de esa magnitud. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, de hecho, ya ha confirmado que los resultados de Castilla y León no contienen una «clave andaluza». Y el resultado final es que las elecciones «tocan» a final de año, como ya admiten en el partido regional.

El reto electoral en Andalucía es significativo. La gestión del Gobierno ha funcionado de forma más que evidente. Los datos de empleo y afiliación, en las posiciones de cabeza de España, avalan la labor. Las encuestas de intención de voto igualmente confirman esa tendencia. Pero el PP se enfrenta allí a dos factores: uno, la inexistencia de partidos regionalistas en los que apoyarse de forma paralela para evitar una dependencia de Vox. Y, dos, el envío probable por parte de Vox de una candidata a las elecciones autonómicas con fuerte popularidad: Macarena Olona.

Moreno tampoco quiere desaprovechar la división de un PSOE que ha elegido a Juan Espadas como líder regional en un panorama más o menos reciente y que pelea aún contra la división interna fruto del susanismo defenestrado.