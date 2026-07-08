Vox exige a Illa «declarar la guerra» a las bandas callejeras: «Hoy El Salvador es más seguro que Cataluña»

El secretario general de Vox y líder en Cataluña, Ignacio Garriga, ha lamentado la degradación que sufre Cataluña fruto de la criminalidad. Garriga ha comparado ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «declarar la guerra» a las bandas callejeras. Durante la sesión de control al Govern de este miércoles, Garriga ha señalado que «hoy El Salvador es más seguro que Cataluña».

Unas declaraciones con las que el secretario general de Vox hacía referencia al último tiroteo mortal en Barcelona que se saldó con la muerte la pasada semana de un joven colombiano de sólo 15 años, que recibió también machetazos mientras agonizaba del disparo por arma de fuego, en el parque de La Pegaso. Según fuentes policiales, el menor había mantenido conexión con la banda latina de los Trinitarios.

Según Vox, Cataluña «ha sobrepasado su capacidad de acogida». Garriga ha asegurado que «los catalanes estamos hartos del lema de Illa de qui la fa la paga [quien lo hace, lo paga]», cuando los delincuentes son detenidos y entran en prisión para «cumplir penas irrisorias por culpa de las malditas leyes que ustedes y todos los partidos políticos llevan aprobando en los últimos años», ha lamentado.

Asimismo, ha afirmado que esta situación es consecuencia de «las regularizaciones masivas y del efecto llamada» que, a su juicio, generan, provocando que «cada día haya más delincuentes, más criminales y más personas dispuestas a protagonizar tiroteos en parques infantiles».

Para el secretario general de Vox, «la invasión migratoria que ustedes han promovido con regularizaciones y nacionalizaciones masivas ha permitido la entrada de los peores criminales del mundo, convirtiendo Cataluña en un lugar más inseguro que El Salvador».

En este sentido, Garriga ha asegurado que «no basta con detener a los delincuentes cuando ya han cometido un crimen, porque siempre habrá otros dispuestos a cometer el siguiente». Por ello, ha reclamado al Govern que «declare la guerra a las bandas criminales», impulse la deportación de «cualquier extranjero que haya cometido un solo delito» y cierre «las puertas de nuestra casa a la barbarie, no queremos ni uno más».

Las exigencias de Vox se corresponden con la campaña que presentaron este lunes, Sobran delincuentes, en respuesta al asesinato de este menor para dar respuesta a la delincuencia de extranjeros reincidentes. La formación ha propuesto «un plan de seguridad» coordinado entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España para «acelerar los juicios» ante «la normalización de los tiroteos».

Sólo Cataluña se registraron un total de 95 de tiroteos en 2025, lo que supone un 45% más que el año anterior. Una media que no apunta a bajar este año, según los últimos datos arrojados por el portavoz de Vox en el parlamento de Cataluña, Joan Garriga, al señalar que en lo que llevamos de año se han producido «65 tiroteos».

Plan de seguridad ante la delincuencia extranjera

Vox reclama «un plan reforzado contra la multirreincidencia gestionado por los Mossos d’Esquadra», con seguimiento individualizado de personas que acumulen múltiples detenciones por hurtos, robos, agresiones o tráfico de drogas.

La formación también plantea crear «una brigada específica contra bandas extranjeras, reforzar la presencia policial en estaciones, metro, zonas de ocio y barrios con mayor incidencia delictiva, así como remitir informes policiales a Extranjería cuando los detenidos extranjeros sean multirreincidentes y concurran los requisitos legales».

Entre sus propuestas figura además «impulsar una Fiscalía especializada en tales delitos, establecer un registro compartido entre juzgados, Fiscalía y cuerpos policiales, así como intensificar los controles y decomisos de armas blancas y armas de fuego».