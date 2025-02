Varapalo judicial para el ex alcalde de Mijas y su pareja: archivan su querella contra Aída Nízar por injurias

Nueva victoria en los juzgados de Aída Nízar. La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el sobreseimiento provisional de una querella contra la reportera por presuntas injurias y calumnias de la pareja del ex alcalde de Mijas, Ángel Nozal, en el marco de un conflicto vecinal en Marbella. La resolución, fechada el 7 de enero de 2025, desestima el recurso de apelación interpuesto por Michelle van Gaalen Hassel contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.

El caso se originó a raíz de una querella presentada por Gaalen Hassel, administradora de una comunidad de propietarios en Cabopino (Málaga), quien denunciaba la publicación de manifestaciones de Nízar presuntamente injuriosas en diversos medios de comunicación y redes sociales, particularmente en Instagram.

La Sala, presidida por Cristina Jariod Alonso, ha determinado que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. Según el tribunal, los artículos periodísticos en cuestión se basaban en fuentes secundarias y no contenían declaraciones directas de la querellada. La resolución considera que las manifestaciones se enmarcan dentro del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.

Una grabación aportada como prueba, que hacía referencia a la gestión de comunidades, fue considerada por el tribunal como insuficiente para demostrar la comisión de delito alguno. La Audiencia ha confirmado así tanto el auto inicial del 1 de octubre de 2024 como el posterior auto desestimatorio del recurso de reforma del 28 de octubre.

La familia de Nízar, propietaria de propiedades en una urbanización junto a la playa de Cabopino (Marbella), lleva años denunciando a Nozal y su pareja por múltiples irregularidades contables y contractuales en la urbanización donde viven en Cabopino.

Nízar es la mayor pesadilla del ex regidor, al que ha, no sólo conseguido desterrar de la política, sino que le ha sentado en el banquillo en relación con la denuncia que presentaron hace un año Nízar y otros vecinos, en la que acusan a Nozal de haber firmado un contrato de instalación de un cajero automático en la urbanización, cuando él no era administrador ni tenía potestad para ello y que en la localidad se conoció como caso Cajero. Nozal alegó en el juicio que la firma que aparece en el contrato no es la suya, aunque el documento sí está a su nombre.

«Mi firme objetivo es remover conciencias, porque todos los lectores son comuneros. A todos los que tengan una propiedad, o incluso la alquilen, les están afectando las irregularidades que cometen administradores y presidentes, porque actúan en connivencia. Es decir, el presidente recibe unos favores o un trato de favor por parte del administrador para que esté calladito y él obra con sus intereses, inflando facturas y contratando amiguitos que les ponen el precio que ellos quieren. Y de ahí se llevan el dinero», ha advertido Nízar.

«No hay derecho a que utilicen la confianza y el buen hacer de los comuneros para atracarles, porque tenemos nuestras comunidades secuestradas en manos de gentuza que se está lucrando de esta confianza, y en Cabopino vamos a lograr terminar con ellos, como estamos lográndolo en tantas comunidades», sentencia.