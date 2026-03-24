La UME se despliega en Gran Canaria por las fuertes lluvias de la borrasca Therese

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Canarias se han desplazado a Gran Canaria para comenzar a realizar trabajos de achique de agua con autobombas en varios puntos. La isla ha declarado la situación de emergencia por riesgo de inundaciones y ha elevado a 2 el nivel de emergencia ante el paso de la borrasca Therese.

La UME ha sido activada después de que la Dirección General de Emergencias de Canarias haya declarado la situación de emergencia por riesgo de inundaciones. La decisión llega después de recibir el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA). Se esperan precipitaciones desorganizadas con núcleos localmente importantes y dispersos por la zona de Canarias durante este martes y el miércoles.

Gran Canaria ha registrado más de 300 incidencias durante la mañana, lo que ha producido que hasta 24 presas estén aliviando agua. Además, un millar de personas se han visto afectadas debido al corte de carreteras de acceso a sus núcleos poblacionales.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha asegurado que la borrasca ha situado a la isla en un escenario de «enormes dificultades». Además, las lluvias han provocado que los barrancos tengan un caudal «importante» como para que haya 24 presas en la isla que alivien agua. El presidente insular ha explicado que la situación «ha generado un problema añadido porque eso provoca que el agua aliviada llegue al cauce de los barrancos y se produzca una mayor escorrentía».

Carreteras cortadas por la borrasca Therese

Además, el Equipo Medio de Bombeo de Aguas y Lodos (EMBAL) y efectivos de la UME actúan en el túnel de Arucas. El Cabildo de Gran Canaria ha informado de que este paso inferior de acceso a Arucas en el KM 3+500 de la GC-200 estaba inundado y había quedado inoperativo.

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado que se encuentran cerradas al tráfico varias carreteras: la GC-75 a la altura del cruce con la GC-752. También se ha cerrado la carretera GC-654 en el KM 6+900. Permanecen cerradas por la lluvia caída la GC-350, la GC-219, la GC-324 y la GC-602.

Las carreteras que permanecen cortadas por desprendimientos son la GC-608, la GC-400, la GC-60 y la GC-210.

Suspendidos los traslados sanitarios no urgentes

Los traslados de pacientes con tratamiento programado de rehabilitación o con cita en consultas externas han sido suspendidas en Gran Canaria. Se suma la isla de Tenerife y La Palma desde esta tarde y se mantiene durante el miércoles. La suspensión no afecta a la actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con pacientes que requieren tratamiento vital, así como los traslados de pacientes entre centros sanitarios que han recibido el alta de los servicios de urgencias o planta hospitalaria.

En el resto de las islas, la actividad del Transporte Sanitario No Urgente no ha tenido que reorganizarse.